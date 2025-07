Budget de l'Union européenne : quel avenir pour Europe Créative ?

Dans un contexte international marqué par de nombreux conflits, y compris l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a avancé une « proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) ambitieux et dynamique ». Ce budget pour « une Europe plus forte » atteint 2000 milliards € sur la période 2028-2034.

« En cette période d'instabilité géopolitique, le budget permettra à l'Europe de façonner son propre destin, conformément à sa vision et à ses idéaux. Un budget qui soutient la paix et la prospérité et promeut nos valeurs est le meilleur outil dont nous puissions disposer en ces temps incertains », a indiqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Pour rappel, la période 2021-2027 cumulait 1200 milliards €, avec, en supplément, un plan de relance européen à 807 milliards €. Pour les États-membres, ce nouveau montant signifierait une légère hausse de la part du revenu national brut consacrée au budget de l'UE, qui passerait de 1,1 % à 1,26 %. Afin de mieux faire accepter cet apport supplémentaire, la Commission assure qu'elle développe ses propres recettes, pour générer environ 60 milliards € par an.

Simplification et transparence sont aussi au coeur de cette proposition de budget, qui inclut une réforme de sa présentation : élément significatif, le nombre de programmes diminuerait de 52 à 16, « pour que les citoyens et les entreprises puissent facilement trouver des possibilités de financement et y prétendre ».

De la mesure pour la culture

Présentée au sein du « pilier » 2, qui s'annonce sous l'intitulé « Compétitivité, prospérité et sécurité », la politique culturelle de la Commission européenne revoit quelque peu ses ambitions. Si le budget total de ce pilier atteint 589,6 milliards € sur la période 2028-2034 [en prix courants, NdR], Erasmus+, programme pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et AgoraEU, qui comprend Europe Créative, ne représentent que 3 % du budget total de l'Union sur ces sept années à venir.

D'après la proposition de budget transmise par la Commission européenne, AgoraEU bénéficierait de 8,5 milliards € sur la totalité de la période, dont 1,796 milliard € pour le seul programme Europe Créative. Pour rappel, ce dernier, lancé en 2014, se structurait en trois volets distincts, chacun contribuant à la relance des secteurs culturels et créatifs européens en favorisant leur inclusivité, leur transformation numérique et leur durabilité environnementale.

« Le nouveau programme AgoraEU renforcera les piliers d'une démocratie forte, à travers, notamment, la culture, les médias et la société civile. Le secteur européen de la culture, de la création, de l'audiovisuel et des médias représente une pierre angulaire de l'économie et de la société au sein de l'Union », souligne la Commission dans sa proposition de budget.

La proposition de budget à long terme précédente, pour la période 2021-2027, laissait apparaitre un montant initial de 1,8 milliard € pour le programme Créative Europe - lequel a finalement atteint 2,44 milliards €, selon un rapport présenté en 2024.

Évolution du bloc dédié à l'éducation, aux compétences, à la culture, aux médias et aux valeurs, au sein du budget de l'UE (Commission européenne)

La Commission européenne assure que le programme, entre 2028 et 2034, sera « plus ambitieux », sans multiplier les précisions : elle annonce cependant, par un communiqué, un soutien à la circulation des oeuvres et des artistes, aux parcours professionnels des artistes et au développement des filières culturelles, dans le respect de la liberté de création.

Au sein du pilier AgoraEU, Créative Europe est accompagné par MEDIA+ (centré sur l'audiovisuel et le jeu vidéo, budget total de 3,1 milliards €) et Democracy, Citizens, Equality, Rights and Values’ (consacré à la défense des droits humains dans l'Union, 3,5 milliards € de budget).

Des montants mouvants

Comme son nom l'indique, cette proposition de budget à long terme pour l'Union européenne n'est pas gravée dans le marbre. Les États membres se penchent désormais sur les travaux de la Commission européenne afin de parvenir, dans l'idéal, à un premier accord général pour la fin d'année 2025.

À LIRE - Une campagne européenne pour donner “l’envie de lire sur le long terme”

En 2027, le Conseil européen, qui réunit les chefs d'État ou de gouvernement des 27, devra valider à l'unanimité ce cadre financier pour les politiques de l'Union européenne, afin d'assurer sa mise en oeuvre dès 2028. Auparavant, le Parlement européen aura lui aussi accordé son approbation à la proposition de la Commission, éventuellement amendée suite aux négociations avec les États.

La proposition de cadre financier pluriannuel (CFP) pour l'Union européenne sur la période 2028-2034 est accessible ci-dessous.

Photographie : Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en janvier 2025, lors de la Rencontre annuelle du Forum économique mondial (World Economic Forum, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com