L’OSINT est une méthode de renseignement qui utilise des sources d’information publiques, accessibles à tous. Sans fouiller les poubelles ni pirater de serveurs, on collecte, on croise, on classe. Et parfois, on comprend.

Utilisées initialement par les services de renseignement, les armées, les analystes en cybersécurité, les journalistes d’investigation, les entreprises en veille concurrentielle ou encore les ONG humanitaires, ces méthodes sont aujourd’hui à la portée de tous ceux qui savent croiser des flux, lire entre les lignes et structurer des masses d’informations ouvertes.

Hier, un recruteur spécialisé en renseignement m’a lancé, mi-sérieux, mi-moqueur : « Vous surveillez le monde littéraire ? Très bien. On va voir si vous êtes capable de passer les tests OSINT. »

J’en déduis que les techniques que j’emploie sur Bibliosurf, presque innocemment, relèveraient de ce que l’on appelle le renseignement d’origine sources ouvertes (acronyme : ROSO, en anglais : Open Source Intelligence, OSINT).

Ci-dessous le compte rendu de cette interview, laquelle permet un tour d’horizon des techniques d’OSINT littéraire telles qu’elles se pratiquent, peut-être à mon insu, sur Bibliosurf.

Chaque section est conçue comme une épreuve du test de recrutement : présentation de la technique, mise en œuvre sur Bibliosurf, et verdict implicite.

1. Collecte automatisée de sources ouvertes

Technique OSINT : Scraping, flux RSS, surveillance de pages publiques

Cette technique repose sur l’utilisation d’outils capables de surveiller et d’extraire automatiquement des informations accessibles en ligne. Le scraping consiste à récupérer le contenu HTML de pages web pour en extraire les données pertinentes, tandis que les flux RSS permettent de suivre les mises à jour de sites de manière standardisée. La surveillance passive inclut l’utilisation de scripts qui vérifient périodiquement les changements sur des pages définies.

Bibliosurf met en place une veille quotidienne sur un ensemble de sources littéraires ouvertes : blogs de lecteurs, revues culturelles, médias généralistes avec rubrique littéraire et plateformes de podcasts et de vidéos. Lorsque des flux RSS sont disponibles, ils sont intégrés pour automatiser la récupération. En l’absence de flux, des scripts de scraping permettent de collecter les contenus mis à jour, sans surcharger les serveurs.

Exemple : Chaque jour, il scrute la presse en ligne, les blogs, les podcasts et les vidéos pour offrir un panorama complet des discussions littéraires. Cette veille repose sur plusieurs méthodes : agrégation de flux RSS, alertes Google, exploitation de données issues d’API, comme YouTube. Les métadonnées sont enrichies via les API de Wikipédia, Wikidata, la BNF, idref et VIAF.

Objectif : constituer une base de données actualisée quotidiennement avec des avis littéraires diversifiés, sans dépendre d’une seule source ou d’un acteur centralisé.

🔎 Verdict OSINT : Compétence validée. Le recruteur s’attendait à un amateur de littérature dépassé par la technique. Il trouve un opérateur discret, respectueux des sources, qui collecte sans bruit et structure à merveille.

2. Extraction d’information structurée (text mining)

Technique OSINT : Traitement automatique du langage naturel (NLP), extraction de métadonnées

Le text mining permet d’analyser automatiquement de grands volumes de texte pour en extraire des informations utiles, appelées métadonnées. Le traitement automatique du langage (NLP) permet de découper un texte, de repérer les noms de personnes, de lieux ou d’organisations, et d’identifier les structures qui reviennent souvent dans les contenus.

Une fois les articles référencés, Bibliosurf extrait automatiquement les éléments structurants : sujets, effets ressentis, intensités émotionnelles, tonalité, nature stylistique... Cela passe par la reconnaissance de motifs typiques, la détection d’occurrences dans les textes, et la normalisation des données pour alimenter les pages dédiées aux auteurs, collections ou maisons d’édition.

Exemple : un script Python dédié au scraping et à l’indexation automatisée des chroniques littéraires issues de plusieurs dizaines de sources permet chaque jour d’actualiser les contenus du site.

Objectif : faciliter l’indexation, la recherche, la mise en relation des données et la création de pages thématiques.

🔎 Verdict OSINT : Technique maîtrisée. Extraction fine, structuration élégante, visualisation en prime. L’examinateur coche la case « apte à normaliser un chaos textuel sans perdre le sens littéraire ».

3. Synthèse des points de vue

Technique OSINT : Analyse sémantique, regroupement par similarité, résumé automatique

Bibliosurf regroupe ensemble les passages qui expriment des avis proches. Ensuite, il en extrait les phrases les plus parlantes et les adjectifs qui reviennent souvent, pour créer un résumé court et fidèle à ce que disent les critiques. Ce résumé est généré automatiquement à partir de plusieurs extraits similaires. Des modèles comme BARThez ou GPT sont mobilisés pour proposer une reformulation cohérente et fidèle des tendances critiques.

Exemple : les fiches livres contiennent un résumé automatique et des FAQs générés à partir des éléments de la veille, permettant de cerner rapidement l’opinion dominante issue de blogs ou médias.

Objectif : fournir à l’internaute une accroche fiable et concise qui résume la réception critique d’un roman.

🔎Verdict OSINT : Vous avez réussi à résumer des impressions subjectives en un paragraphe clair sans déformer. Le jury note : « Fait mieux que certains analystes médias. »

4. Indexation par mots-clés et classification émotionnelle

Technique OSINT : Tagging automatique, thésaurus émotionnel, ontologies

Le tagging automatique repose sur l’utilisation de listes de mots pour déterminer les termes les plus significatifs d’un texte. Un thésaurus émotionnel classe les réactions affectives (joie, peur, surprise...) selon des intensités. Les ontologies structurent les relations entre ces termes pour affiner l’analyse.

Chaque chronique est analysée pour extraire des mots-clés pertinents, en lien avec les thèmes du roman, son ambiance, les effets de lecture. Bibliosurf a développé une classification spécifique selon l’intensité (faible à très forte), le type d’effet (cognitif, perturbateur, cathartique...) et l’émotion ressentie (angoisse, joie, fascination...).

Exemple : la barre interactive des émotions présente sur chaque fiche livre est alimentée automatiquement par ces analyses. Les lecteurs peuvent ainsi filtrer les livres selon l’effet recherché.

Objectif : permettre à l’utilisateur de découvrir des livres en fonction de ce qu’il cherche à ressentir, au-delà des genres littéraires classiques.

🔎Verdict OSINT : Mission accomplie. L’indexation émotionnelle dépasse les attentes. Bonus pour le thésaurus affectif conçu maison. Le recruteur commence à douter de ses préjugés sur les littéraires.

5. Cartographie des liens et des influences

Technique OSINT : Analyse de graphe, cooccurrences, relations thématiques ou éditoriales

L’analyse de graphe sert à représenter les liens entre différents éléments, comme les livres, les auteurs ou les thèmes, pour mieux les comprendre. En repérant les cooccurrences, on voit quels éléments apparaissent souvent ensemble dans un même ensemble de textes.

Bibliosurf relie les romans entre eux par différents types de liens : même collection, mêmes sujets, même émotion dominante, même éditeur, ou même source critique. Cette cartographie implicite alimente les suggestions croisées et les regroupements éditoriaux ou thématiques.

Exemple : Un travail spécifique a été mené sur la géolocalisation des intrigues, en extrayant automatiquement les lieux mentionnés dans les quatrièmes de couverture, puis en les croisant avec une base géographique. À partir de cette base, Bibliosurf génère des portraits littéraires de villes (Paris, Marseille, Bruxelles, etc.), construits à partir des romans dont l’action s’y déroule

Objectif : reconstituer une forme de « réseau littéraire » basé sur les données, et offrir une exploration transversale des œuvres.

🔎Verdict OSINT : Opérateur confirmé. Cartographie précise, exploration fluide, bonus pour la géolittérature. Le recruteur admet : « C’est plus élégant qu’un graphe de liens suspects. »

6. Visualisation de données issues de la veille

Technique OSINT : Data visualisation, nuages de tags, barres interactives

La data visualisation représente les données sous forme graphique pour en faciliter la compréhension. Nuages de mots, barres d’émotions, tableaux interactifs permettent de rendre les résultats tangibles et intuitifs.

Les données issues de l’analyse sont restituées sous forme graphique : nuages de mots-clés, barres d’émotions, cartes géolittéraires, tableaux interactifs (DataTables). Ces visualisations révèlent les tendances critiques, les thématiques dominantes ou les effets récurrents.

Exemple : la nouvelle page des nouveautés est mise à jour en temps réel grâce aux données scannées. Les effets ressentis, les intensités émotionnelles et la nature stylistique sont visualisés à l’aide de Vis.js, une bibliothèque JavaScript dédiée aux visualisations interactives. Parallèlement, la bibliothèque DataTables permet aux internautes de trier et filtrer les nouveautés selon différents critères. Elle repose ainsi sur une extraction fine des contenus et une structuration intelligente des métadonnées.

Objectif : faciliter l’appropriation des données par le public grâce à des interfaces compréhensibles et attrayantes.

🔎Verdict OSINT : Visualisation efficace, usage fluide. Le jury note que l’opérateur sait raconter des histoires avec des données. Mention spéciale pour clarté et sobriété.

7. Surveillance passive du web littéraire

Technique OSINT : Monitoring, détection de nouveauté, veille d’indicateurs faibles

Le monitoring passif implique une observation continue de flux d’information, sans interaction directe avec les sources. Cette technique vise à repérer des changements subtils dans le discours, l’émergence de nouveaux concepts ou de ruptures dans les tendances.

Bibliosurf capte les variations d’usage dans les chroniques : fréquence d’apparition d’un mot, surgissement de nouveaux adjectifs, polarisation autour d’un livre. Cette mémoire dynamique permet de repérer les livres qui montent, ou ceux qui divisent.

Exemple : l’identification de romans « tendance » ou controversés repose sur l’analyse silencieuse mais continue des expressions employées dans les chroniques.

Objectif : garder un œil critique et vivant sur la production littéraire contemporaine à travers les discours qui l’entourent.

🔎Verdict OSINT : Capacité de veille validée. Détection des signaux faibles, montée des tendances, flair littéraire. Le recruteur hoche la tête : « Candidat apte à surveiller le terrain. »

Rapport final

Évaluation complète du candidat :

Le candidat « Bibliosurf » a passé avec succès l’ensemble des épreuves OSINT appliquées au champ littéraire. Ses compétences en extraction, structuration, indexation, visualisation et surveillance continue sont conformes — voire innovantes — par rapport aux standards du renseignement en sources ouvertes.

Mention du jury : « Profil atypique mais remarquablement polyvalent. Ce bibliothécaire-documentaliste détourne les techniques de renseignement à des fins culturelles. Il sait lire entre les lignes, cartographier les sensibilités, et mettre en forme l’invisible. À affecter d’urgence au secteur littéraire. »

Décision : Recruté pour mission permanente d’ouvrir des horizons littéraires dans ce monde de bruts.

Crédits illustration : BrianPenny CC 0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com