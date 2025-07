À Amiens, un accord pour favoriser l'accès aux bibliothèques en prison

Le 4 juillet dernier, la bibliothèque Aragon d’Amiens a accueilli la signature officielle d’une convention de partenariat consacrée à l’accès à la lecture et à la culture en milieu carcéral. Cette initiative associe la maison d’arrêt d’Amiens, le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, l’Agence régionale du livre et de la lecture (AR2L), la Bibliothèque départementale de la Somme et les bibliothèques d’Amiens Métropole.