Un drame vrai nommé Désir, par Dag Johan Haugerud

Bibliothécaire de formation, mais aussi romancier, Dag Johan Haugerud s'exprime aussi à travers le cinéma : bien accueillie par plusieurs festivals, sa trilogie d'Oslo lui permet d'être découvert par le public français.

Après Rêves et Amour, sortis ces dernières semaines, voici donc Désir, qui réunit cette fois à l'écran Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, ou encore Siri Forberg. Comme pour les deux autres volets, Dag Johan Haugerud signe lui-même le scénario.

Dag Johan Haugerud a publié plusieurs romans, dont Hva jeg betyr (Oktober forlag, 2011) et Enkle atonale stykker for barn (Oktober forlag, 2016). En France, les éditions Gaïa ont fait paraître, en 2004, On est forcément très gentil quand on est très costaud, dans une traduction de Jean-Baptiste Coursaud.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com