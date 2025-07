L'Affaire Balzac : détectives en goguette contre guillotine

Avec L’Affaire Balzac, un narrateur anonyme et bavard – qui se fait appeler « Moi-même » – retrace un épisode fictif de la jeunesse d’Honoré de Balzac, mêlant polar, satire sociale et aventures picaresques. Le dispositif n’est pas sans charme : un écrivain célèbre en devenir, un complice à la gouaille de titi lettré, un crime irrésolu, et une France d’après-empire qui déambule entre le Paris interlope et les places d’Albi.

On y croise des bourreaux en redingote, des cochers bavards, des prostituées chiffonnières, des libraires roublards. L’ambiance est celle d’un feuilleton du XIXe revu par un romancier contemporain très au fait des expressions de l’époque. L’ensemble repose sur une voix narrative très marquée, abondante, complice, parfois brillante, souvent trop volubile.

Le texte a de la tenue, mais aussi ses limites. L’introduction d’éléments tragiques – une exécution capitale, une erreur judiciaire, des réflexions sur la mort – contraste avec une légèreté de ton parfois désarmante. On sent l’auteur très amoureux de sa prose, au risque d’oublier le lecteur en route. Certaines scènes s’étirent sans nécessité, et les dialogues surjoués n’échappent pas toujours à l’effet de théâtre de tréteaux.

Le livre amuse, déroute, fatigue, parfois captive. On y admire la langue, l’inventivité narrative, les clins d’œil à Balzac – transformé ici en jeune exalté imprévisible, aux intuitions de romancier-détective. Mais cette Affaire Balzac donne parfois l’impression de courir après elle-même, multipliant les détours avant d’aborder le cœur du mystère.

Reste un texte singulier, entre hommage et caricature, porté par une verve certaine, qui assume ses excès avec panache. Un peu trop peut-être.

À paraître le 4 septembre.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

