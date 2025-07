Josée Marie Lo Thong reconduite à la Dac de La Réunion

Inspectrice et conseillère hors classe de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, Josée Marie Lo Thong avait été nommée directrice des affaires régionales de La Réunion en 2021. Elle succédait alors à Christine Richet.

Précédemment conseillère pour le livre, la lecture, les archives et les langues de France au ministère de la Culture, elle prenait la tête de ce service déconcentré du ministère pour le département insulaire. Son second mandat à la tête de la direction des affaires régionales sera effectif dès le 1er septembre prochain, selon l'arrêté portant nomination, jusqu'au 3 juin 2027.

La Dac de La Réunion compte aujourd'hui 28 agents et conduit la politique culturelle de l'État dans la région : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes. Mais aussi développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

La Dac participe également à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences, concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent, et veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture.

Elle assure enfin la conduite des actions de l'État, développe la coopération avec les collectivités territoriales auxquelles elle peut apporter, autant que de besoin son appui technique. La direction des affaires culturelles de La Réunion travaille en coopération avec celle de Mayotte, développant une synergie entre les territoires.

