Ali Cherri et Karim Kattan réveillent les objets oubliés à Marseille

Ali Cherri, artiste libanais installé à Paris, poursuit au musée d’art contemporain de Marseille une démarche entamée depuis plusieurs années : interroger les vestiges, les absences et les narrations dominantes par le prisme de l’art contemporain.

Dans Les Veilleurs, il choisit de faire surgir des réserves des musées de Marseille près de 80 objets : sculptures, vidéos, photographies, œuvres lapidaires, archives et pièces archéologiques. Tous sont présentés sans cartels ni hiérarchie explicative, dans une scénographie qui refuse la classification et laisse les œuvres parler entre elles.

Ce choix de sortir les objets du silence des réserves et de les confronter à des formes artistiques actuelles relève d’une entreprise de dérangement des savoirs établis. L’absence d’étiquetage inscrit le visiteur dans une expérience sensible où les provenances et les époques s’effacent au profit d’un récit onirique, politique et poétique.

Oeuvres d'Ali Cherri

Ce trouble est renforcé par l’intervention de l’écrivain palestinien Karim Kattan, qui accompagne depuis plusieurs années le travail d’Ali Cherri. Pour cette exposition, il signe Éveillées, souveraines, nocturnes, un texte conçu après avoir lui-même exploré les réserves du musée avec l’artiste.

Dans une langue dense et incantatoire, Kattan prête voix aux objets silencieux, les faisant surgir comme autant d’entités vivantes, présentes, conscientes, souveraines. La frontière entre vivant et inanimé, veille et sommeil, visible et occulté, s’efface dans un récit où les « choses » — dieux, déesses, masques, lunes, enfants — deviennent des figures de veille dans un monde en déséquilibre. Ces fragments du passé, loin d’être relégués au statut de vestiges passifs, s’affirment ici comme des puissances nocturnes qui, dans l’ombre, nous regardent.

Les Veilleurs propose ainsi une expérience immersive où la mémoire matérielle du monde est convoquée pour défier l’histoire dominante et la muséographie traditionnelle. Dans le dialogue entre l’artiste et l’écrivain, l’exposition devient un lieu d’interrogation autant que de rêverie, où l’on ne sait plus très bien qui veille, qui dort, ni qui regarde l’autre.

