Le Louvre fait scène commune avec ses chefs-d’œuvre

Dans l’auditorium du musée, le silence habituel des salles d’exposition laisse place à un joyeux spectacle. Forts du succès de la première saison, la dessinatrice Laetitia Coryn, l'auteur et comédien Nicolas Lafitte et Axl-s remontent sur la scène de l’auditorium Michel Laclotte pour un nouveau cycle de spectacles, à la fois drôles, poétiques et pédagogiques. Conçues pour un public de 7 à 107 ans, ces performances invitent à plonger dans un chef-d’œuvre exposé au Louvre.

Une illustratrice, accompagnée d’un musicien touche-à-tout et d’un comédien-bonimenteur, relève un défi de taille : représenter en direct une œuvre que ses complices décrivent, avec l’aide du public. En moins d’une heure, Laetitia Coryn (Les Sœurs d’Hippocrate, Les Arènes) croque les récits racontés par Nicolas Lafitte, tandis qu’Axl-s en habille chaque moment de musique.

Axl-s, Laetitia Coryn et Nicolas Lafitte devant Le Tricheur à l’as de carreau de Georges de La Tour © 2024, musée du Louvre / Louis de Ducla

Un chef-d’œuvre à la loupe

Ensemble, ils entraînent les spectateurs dans les aventures des œuvres du Louvre, en décortiquant tableau, sculpture ou objet, avec l’enthousiasme du jeu. Rêver, apprendre, s’émerveiller et rire : telle est la promesse de ce rendez-vous qui éclaire autrement les trésors du musée.

Cette nouvelle saison s’ouvre sur un tableau culte : Le Sacre de Napoléon de Jacques-Louis David, peint entre 1805 et 1807. S’il paraît, au premier regard, illustrer un simple couronnement, ce tableau met en réalité en scène la stratégie de Napoléon pour construire son image et asseoir son autorité. Pourquoi David a-t-il figé cet instant particulier ? Que nous disent les détails, les postures, les costumes ? Autant de questions auxquelles vont répondre les artistes présents sur scène, le 11 octobre 2025.

Les mystères de l’île de Pâques révélés

Le second volet entraîne le public bien plus loin, au cœur du Pacifique, sur l’île de Pâques. Majestueuse et énigmatique, la tête monumentale du moai nous observe depuis des siècles. Sur cette île, des colosses de pierre se dressent en silence face aux visiteurs. Que cherchent-ils à nous transmettre ? Quelle est leur place sur cette île isolée au cœur de l’océan Pacifique ? Qui les a façonnés, et par quels moyens ont-ils été transportés ? Des mystères qui seront résolus le 20 décembre 2025.

Statue moaï de l’Île de Pâques © Hugues Dubois / Musée du Louvre

Le cycle se referme sur Le Tricheur à l’as de carreau, peinture de Georges de La Tour réalisée entre 1636 et 1638. Entre jeux d’ombre et de lumière, dissimulation et stratégie, ce chef-d’œuvre met en scène des regards complices et des ruses soigneusement élaborées. Qui trompe qui ? Une immersion captivante dans l’art du clair-obscur et les illusions savamment composées par le peintre à découvrir le 21 février 2026.

Avec le soutien des Amis du Louvre, cette série de spectacles poursuit un travail engagé autour de l’accessibilité culturelle. Les billets, vendus entre 10 et 25 euros, seront mis en vente à partir du 3 septembre sur le site internet du Louvre, et donnent accès à l’ensemble des collections du musée le jour même.

Crédits image : Axl-s, Laetitia Coryn et Nicolas Lafitte © 2024, musée du Louvre / Louis de Ducla

