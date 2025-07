HarperCollins rachète Crunchyroll Manga en France et en Allemagne

La finalisation de cette transaction est attendue pour le second semestre 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires. Les modalités financières de l’accord n’ont pas été communiquées.

Un pont stratégique avec le Japon

À l’issue de l’acquisition, les équipes seront placées sous la direction de Hideki Iyama-Desseigne, rattaché à Chantal Restivo-Alessi, présidente-directrice générale d’International Foreign Language Publishing chez HarperCollins. Les opérations quotidiennes seront menées en collaboration avec HarperCollins France et HarperCollins Allemagne.

Crunchyroll SAS (France) et Crunchyroll GmbH (Allemagne), anciennement VIZ Media Europe et AV Visionen, ont repris le label Kazé Manga, spécialisé dans la publication papier de mangas en français et en allemand. En 2022, les marques Kazé Manga (France) et Kazé Germany (Allemagne) ont été rebaptisées Crunchyroll. Kazé avait été intégré dans le groupe VIZ Media Europe dès 2009, puis repris à 100 % par Crunchyroll en 2019, suite à la montée en puissance du groupe dans la distribution européenne.

En France, les éditions papier de Crunchyroll Manga comptent parmi les titres les plus emblématiques : Kaiju no 8 de Naoya Matsumoto, un shōnen à succès publié depuis juin 2022 ; ou Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, dont la première partie est éditée initialement par Kazé puis relancée sous le label Crunchyroll. On peut également citer Dandadan de Yukinobu Tatsu, publié en français par Crunchyroll depuis octobre 2022, ou encore Mashle, qui a également basculé sous le label Crunchyroll en octobre de la même année.

« Nous sommes ravis d'élargir notre portefeuille éditorial en Europe aux mangas, en nous appuyant sur nos activités déjà fructueuses au Japon », a déclaré Brian Murray, Président et Directeur Général d’HarperCollins. « En tant que seul grand éditeur occidental opérant au Japon, cette acquisition renforce notre expertise et nos capacités dans cette catégorie à forte croissance. Il s'agit d'une étape importante vers l'élargissement du programme manga d’HarperCollins dans le monde entier, non seulement en Europe, mais aussi sur les marchés de langue anglaise. »

De son côté, Chantal Restivo-Alessi a précisé : « Nous sommes impatients d'accueillir les équipes éditoriales françaises et allemandes, d’investir dans leurs activités, et de renforcer nos relations avec les éditeurs de mangas japonais. »

HarperCollins Publishers, filiale du groupe News Corp, se classe au deuxième rang mondial des éditeurs de livres grand public, avec une présence dans 15 pays. Fort d’une histoire de plus de deux siècles et d’un portefeuille riche de plus de 120 marques à l’international, HarperCollins publie chaque année près de 10.000 nouveaux ouvrages, traduits en 16 langues, et dispose d’un catalogue de plus de 200.000 titres.

Crunchyroll, acquise par Sony pour près d'un milliard de dollars en août 2021, est une marque mondiale dédiée à l’animation japonaise. Sa plateforme se targue d'offrir la plus vaste bibliothèque d’anime au monde, enrichie d’un univers comprenant des événements, des sorties cinéma, des jeux exclusifs, des produits dérivés, des contenus éditoriaux spécialisés et bien d’autres services.

Aujourd’hui, Crunchyroll fonctionne comme une coentreprise entre Sony Pictures Entertainment (États-Unis) et Aniplex (Japon), filiale de Sony Music Entertainment Japan.

