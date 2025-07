Naître ou ne pas naître ?

Tandis que Jill enchaîne les gardes de nuit sous tension, danse frénétique et fascinante avec la vie à l’état le plus pur, Marguerite, elle, navigue entre ses amants avec liberté et tombe accidentellement enceinte à 40 ans passés de l’un d’eux, mais lequel ?

Avec une prose sublime, Cloé Korman nous livre un roman char- nel et puissant qui s’empare de l’histoire des femmes, entre hier et aujourd’hui, de leurs corps de filles, de mères et d’amantes, des corps joyeux ou malmenés, traversés de mille vies et souvent occupés à la donner.

Les éditions Flammarion nous en proposent les premières pages en avant-première :

Cloé Korman est née en 1983 à Paris. Son premier roman, Les Hommes-couleurs (Seuil, 2010), a reçu le prix du Livre Inter et le prix Valery-Larbaud. Elle a depuis publié plusieurs romans au Seuil, dont le dernier, Les Presque Sœurs (Seuil, 2022), a été salué par la critique et finaliste du prix Goncourt. Mettre au monde est son cinquième roman.

Parution le 20 août 2025.

