1. Smash

Plateforme française lancée à Lyon en 2017 par Romaric et Rémi Gouedard‑Comte.

Envoi de fichiers sans limite de taille. Fichiers disponibles pendant 7 jours. Aperçus vidéo, audio, images. Transferts chiffrés durant le transit. Option de mot de passe. Version Pro ajoute traitement prioritaire, personnalisation et durée étendue. Version gratuite financée par contenus partenaires, discrètement affichés.

2. SwissTransfer

Service suisse garantissant la confidentialité. Transferts jusqu’à 50 Go, stockage pendant 30 jours. Envoi possible à 20 destinataires. HTTPS systématique. Protection par mot de passe. Publicité inexistante. Option de choisir la langue du message de notification. Limitation à 50 Go par jour et sans API ni intégrations avancées.

3. Send Anywhere

Lancée en 2012. Transferts directs 1‑à‑1 via code à 6 chiffres valable 10 minutes, limite 10 Go. Gratuit, sans pub. Version payante à 5 $/mois, jusqu’à 50 Go, expiration personnalisable, historisation des téléchargements, mot de passe. Interface simple, applications cross‑platform.

4. FileMail

Service accessible sans inscription. Fichiers jusqu’à 5 Go, disponibles via lien ou mail. Applications sur Android, iOS, Mac, Windows. Plugin Outlook et API utiles aux professionnels. Suivi des téléchargements. Version gratuite sans personnalisation de lien ni mot de passe. Solutions payantes pour plus d’options.

5. Cryptee

Service estonien, open source, axé sur la confidentialité. Chiffrement « zero‑access » garanti. Stockage de documents, images, vidéos. Fonctionnalités avancées : dossiers invisibles appelés « ghost folders ». Licence totale du code, audits publics. Hébergement hors juridiction « 14 yeux », respect du RGPD européen. Interface simple via navigateur.

Transferts gratuits sans abonnement :

Smash, SwissTransfer, Send Anywhere, FileMail permettent des envois sans inscription.

Cryptee exige un compte mais offre un stockage durable chiffré.

Chiffrement opportun :

Tous chiffrent au transit, seul Cryptee chiffre aussi en stockage.

SwissTransfer et Send Anywhere intègrent une couche supplémentaire via mot de passe.

Confidentialité garantie :

Cryptee est open source, contrôlé et certifié RGPD.

Services basés en Europe ou Suisse rassurent vis‑à‑vis des juridictions intrusives.

Ces solutions évitent les controverses sur l’usage des fichiers par WeTransfer pour l’IA. Toutes mettent en avant la protection des données, sans clause équivoque. Pour un article littéraire, ces services séduiront créateurs soucieux des droits sur leurs fichiers. Style fluide, simplicité d’usage, sécurité renforcée valorisent chaque choix.

Crédits illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com