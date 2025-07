Un récit d'adolescence qui déferle sur le lecteur

Avec Tsunami, Ned Wenlok (trad. Alexandre Fontaine Rousseau) s’inscrit dans la lignée des nombreux récits d’adolescence, les fameux Kids on bikes qui ont fait les beaux jours des années 90 (surfant sur le succès de Steven Spielberg), et continuent aujourd’hui de nourrir l’actualité culturelle. On pourrait s’interroger sur cet attrait particulier pour cette période de vie, d’autant qu’on retrouve souvent un même type de trame narrative : de manière évidente, c’est qu’il se joue à cet âge des choses qui nous façonnent et déterminent en partie nos vies.

Cette étape cristallise un basculement existentiel et des émotions puissantes qui continuent de nous hanter. De nous fasciner. D’abreuver notre imaginaire qui essaie, tant bien que mal, de comprendre quelque chose de pourtant impalpable. Et de terriblement ordinaire.

En soi, le récit de Ned Wenlok n’est pas foncièrement innovant. On y retrouve ainsi beaucoup de poncifs, à commencer par les personnages principaux : le weirdo, délaissé par des parents au bord de la rupture et dont les attaques réciproques installent une violence latente dans le foyer; le garçon brutal qui évolue dans une famille avec un père absent; et la fille, la nouvelle, elle aussi un peu weirdo, qui prend la défense du premier, mais qui, elle, vit dans un cadre familial « idéal ».

Le déroulement de l’histoire n’est pas non plus follement original, si ce n’est le dernier tiers de l’album qui emprunte un cheminement inattendu mais qui revient finalement vers des sentiers plus connus. Malgré donc un scénario un peu conventionnel, on est tenu par le récit et on ne boude pas notre plaisir à sa lecture.

Nous revient alors en mémoire une phrase de Daniel Clowes (tirée de son album David Boring) : « Toutes les histoires ont déjà été racontées. Alors si tu choisis d’en raconter une, raconte-la bien ». Et force est d’affirmer que Tsunami est une histoire très bien racontée, en tout cas racontée d’une manière qui capte l’attention et offre un moment de lecture singulier.

Le dessin et le découpage sont notamment très réussis et s’accordent particulièrement bien pour installer une ambiance spéciale qui donne tout son sel à cet album. Ned Wenlock développe son récit en utilisant un gaufrier (format de planche où toutes les cases sont de la même taille) de 12 cases (4 bandes de 3 cases) ce qui est considérable compte tenu du format de l’album (A5).

En découle deux conséquences stylistiques : 1) un dessin qui tire vers le minimalisme pour s’accorder à la petitesse des vignettes, et 2) un découpage (et donc une décomposition) de l’action et des dialogues qui impose un rythme régulier, lancinant et immuable. Cette division de la séquence permet de créer une ambiance suspendue dans laquelle les petits détails (tels que les silences) prennent une grande importance. Elle s’étire pour donner à voir des réflexions ou des actions plus anecdotiques mais pas moins parlantes.

De même, que le dessin soit simple ne signifie pas qu’il soit moins expressif. Seulement qu’il exprime différemment. Ce style graphique permet à cette narration de pleinement s’incarner dans un miroir énonciatif étonnant : ne pas trop en dire en dit finalement beaucoup. Ce dispositif permet au lecteur de se projeter pleinement dans le récit et l’on s’attache aux personnages qui prennent vie devant nos yeux et gagnent en densité au fur et à mesure que les pages se tournent. Il confère aux images une atmosphère doucereuse (que les tons de gris homogénéisent) qui contraste avec le drame qui se joue.

Difficile de terminer cette chronique sans évoquer la tragique actualité du scénario de ce livre. Bien que déjà largement développée, nous l’avons dit, dans la culture populaire, cette thématique de l’adolescence demeure centrale : tant que la réalité continuera d’être aussi violente, des œuvres comme la série Adolescence de Peter Graham et Jack Thorne sur Netflix ou comme Tsunami de Ned Wenlock chez Pow Pow seront toujours aussi essentielles.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com