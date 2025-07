Traductrice ? Ça existe encore ?” : ce que cette question dit de notre époque

Récemment, durant une soirée d’affaires, un homme a été surpris de m’entendre dire que j’étais traductrice. Du tac au tac, il m’a répondu : « Je me permets de demander… Ça a encore du sens, aujourd’hui, avec ChatGPT et tout ça ? »



Depuis le buzz provoqué par la mise sur le marché du fameux algorithme il y a deux ans et demi, cette question revient inlassablement. Et, quand ça n’est pas le cas, nos interlocuteurs et interlocutrices nous adressent un regard pétri de gêne et de peine. Résultat : certaines personnes ont tellement honte de leur profession, à l’heure actuelle, qu’elles vont jusqu’à inventer des appellations opaques pour ne surtout pas prononcer le mot qui fâche… Traductrice, vous dites ? Non, non : présentez-vous plutôt comme « experte en communication multilingue », ça vous évitera les regards de pitié, nous dit-on.

Malgré la pénibilité de la situation, moi, je n’ai pas honte. D’ailleurs, même si ça peut être lassant, j’apprécie toujours que l’on m’interroge sur mon métier. Après tout, si la personne nous demande des informations plutôt que de s’en remettre aux croyances sur la traduction automatique et aux discours marketing sur le sujet, c’est plutôt positif, non ?

À LIRE - IA, traductions, erreurs fatales : ce que le grand public ignore souvent

Habituée à cette question, j’ai répondu à mon interlocuteur que, si la traduction automatique pouvait dépanner les touristes notamment (encore que… à l’occasion, il faudra que je vous raconte l’histoire de mon pauvre père coincé dans un parking souterrain en Autriche), elle ne devait surtout pas être utilisée en contexte professionnel.

Les résultats sont certes bluffants, mais bluffants ne veut pas dire corrects ! Les erreurs et hallucinations sont innombrables (quoique souvent très subtiles pour un œil non aguerri), et, même au niveau des nuances et du style, ça coince presque systématiquement, aussi devons-nous généralement TOUT reprendre.

Est-ce que ces technologies nous « aident » quand même, comme me l’a ensuite demandé mon interlocuteur ? Non, car tout reprendre ou presque signifie perdre un temps fou. En utilisant un vocabulaire simple, j’ai expliqué que nombre de traducteurs et traductrices automatisaient depuis très longtemps des mots, voire des expressions ou phrases entières, grâce à ce que l’on appelle des « bases terminologiques ».

À LIRE - Non, mon métier n’est pas obsolète : plaidoyer d'autrices et auteurs

Ces automatisations professionnelles, auxquelles on procède au cas par cas et qui fonctionnent de manière 100 % locale (même pas besoin de connexion internet !), n’ont aucun rapport de près ou de loin avec ce que l’on appelle la « traduction automatique » ou l’IA et sont beaucoup plus efficaces et fiables que les algorithmes tant prisés par le grand public.

Pour aider mon interlocuteur à comprendre la dangerosité de l’IA en traduction, je lui ai donné quelques exemples de mes dernières commandes, à savoir :

Crédits : Laura Hurot © Petra Fröschl

– la traduction d’un manuel technique pour du matériel sylvicole (= la moindre erreur de traduction peut entraîner la mort des travailleurs forestiers) ;

– la localisation d’un logiciel utilisé dans les hôpitaux (= la moindre erreur de localisation peut entraîner une belle pagaille dans l’hôpital, voire causer la mort de patients et patientes) ;

– la traduction de supports marketing d’une entreprise s’apprêtant à se lancer sur le marché français (certes, c’est beaucoup moins grave, mais on réussit rarement son lancement sur un nouveau marché en se ridiculisant avec des textes lourds ou ineptes – l’entreprise m’avait d’ailleurs contactée après s’être rendu compte que les « traductions » automatiques dont elle disposait étaient grotesques).

Mon interlocuteur, comme beaucoup, était convaincu que les algorithmes de traduction automatique produisaient des sorties 100 % correctes et donc utilisables. Cette méprise, très fréquente, montre l’importance et l’urgence qu’il y a à déconstruire les âneries marketing.

Laura Hurot est traductrice de l’allemand en Autriche. Elle travaille notamment pour l’industrie et le tourisme. Quelques mois avant le buzz ChatGPT, elle mettait en garde contre l’accélération et la rationalisation à l’extrême des processus de traduction dans un article intitulé « Vers une slow translation ? Ralentir pour mieux traduire ».

Depuis, elle intervient régulièrement en Europe pour alerter sur les risques que fait peser la traduction automatique sur le langage, la culture, la pensée, l’environnement, la démocratie, mais aussi la santé et la sécurité des êtres humains.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com