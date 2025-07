Pépites jaunes, la collection qui ose la controverse en poche

« Du chic, du pertinent, mais pas cher. » C’est la promesse faite par les éditions Riveneuve, qui lancent une nouvelle collection au format poche : Pépites jaunes. Six ans après avoir publié dans Pépites, le format poche de la maison, le texte Senghor, l’art africain comme philosophie, signé Léopold Sédar, l’éditeur mise plus que jamais sur le succès d’un format « concentré d’intelligence et de talent artistique », selon les mots de Gilles Kraemer, directeur de la maison.

Des petits livres qui rapportent gros

« Riveneuve [...] mesure chaque jour dans ses comptes comme dans les appréciations reçues des libraires visités ou des représentants commerciaux du diffuseur-distributeur Interforum, ce qu’elle doit à ce petit format [...]. D’ailleurs, au moment de régler les droits d’auteur [...], tous ceux qui ont reçu les plus fortes sommes ont publié en format poche ! », assure-t-il.

C’est ce qui a poussé la maison d’origine marseillaise a investir le terrain en confiant Pépites jaunes, la nouvelle collection poche, au sociologue et journaliste Elgas, qui signé Les Bons Ressentiments, essai sur le malaise post-colonial (Riveneuve, 2023).

« Des essais courts, tranchants, érudits »

Il proposera « des essais courts, tranchants, érudits, portés par un style et qui apportent aux connaissances les plus établies un regard différent ». Avec des couvertures en krafts jaunes, et des gravures de l’artiste France Dumas, chaque livre est identifiable en librairie, et de loin.

À l'image de son esthétique, les textes ne laisseront pas indifférents, chacun « osant la frontalité du débat ». Car cette collection « n’abdique pas la courtoisie, la cordialité, la civilité des échange ». Non, elle « ne s’interdit résolument pas le piquant, l’âpre, voire la si nécessaire controverse des idées », peut-on lire dans le communiqué de présentation.

« Naturellement l’ambition de la collection n’est pas d’avoir une coloration unique, mais d’ouvrir les voiles avec une seule exigence, celle d’en épouser l’esprit : style, rigueur, originalité et courage. C’est une boussole à laquelle je tiens beaucoup », nuance le directeur.

À raison de deux titres publiés par an, vendus au prix de 10,50 €, le directeur de Pépites jaunes entend « explorer ce qui n’a peut-être pas été suffisamment mis en exergue ou en valeur » dans d’autres espaces littéraires. Pour l’inaugurer, l’essai Enterrer Sankara. Essai sur les économies africaines de Joël Té-Léssia Assoko a été publié avec une préface de Pierre Haski. Le deuxième titre, L’Afrique contre la démocratie. Mythes, déni et péril, d’Ousmane Ndiaye est sorti quelques mois plus tard avec une préface de Jean-François Akandji-Kombé.

Le phénomène à la loupe

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle collection, la maison d’édition consacre le 39e numéro de sa revue Riveneuve Continents à une exploration approfondie du phénomène éditorial du format poche, en mettant notamment en lumière la collection Pépites jaunes, ses premiers titres, ainsi que le parcours et les intentions de son directeur.

Couverture du nouveau numéro

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com