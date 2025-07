Écologie queer : nouvelles alliances entre luttes de genre et luttes écologiques

Les débats, ateliers, veillées et lectures queer montrent une volonté affirmée d’inclure d’autres voix et d’autres corps dans la fabrique de l’écologie politique, dans le cadre du festiva Agir pour le vivant qui se déroulera du 23 au 27 août.

Rencontres à suivre à la Chapelle du Méjan :

• 10h30 - 12h30 : Quelle nature veut-on défendre ? Avec Emma Bigé, philosophe et chorégraphe et Léa Rivière, poétesse (matinée du lundi 25 août).

→ Repérer les phénomènes de symbiose et de mutualisme dans le réel plutôt qu’uniquement les phénomènes agonistiques ? Questionner le postulat selon lequel la compétition, la division et les échanges coûts/bénéfices seraient les premières expressions du vivant, mais plutôt les échanges, les relations et les processus symbiotiques.

→ En temps de besoin d’adaptation, que peut-on apprendre des trajectoires dissidentes à l'œuvre dans le vivant ?

→ Quelle nature veut-on défendre ? Que fait-on de ce concept et comment le défier, le questionner et l’élargir ?

→ La question de la production des savoirs scientifiques et naturalistes : Quel interet de faire une critique féministe de la construction de la biologie et de l’écologie ? Conséquences épistémologiques : ce qui déborde des cadres scientifiques doit faire évoluer le cadre lui-même. Interroger la responsabilité éthique de la science et rendre compte de la plasticité des lois du vivant.

• 17H30 - 19H30 : Penser la résistance depuis les marges, avec Cy Lecerf Maulpoix, chercheur et journaliste

→ Comment les luttes écologistes et LGBTQIA+ se sont-elle croisées et fertilisées mutuellement ? Quels outils analytiques et heuristiques, notamment par l’abandon des dualismes fondamentaux masculin/féminin, violent/non-violent, naturel/artificiel, sain/malsains, pollués/non-pollués, jaillissent de ce croisement et peuvent nous aider pour penser le désastre en cours ?

→ Quel rôle joue l’hétérosexualité et la sanctuarisation de la famille nucléaire dans la perpétuation du capitalisme écocidaire ? Comment penser la longévité des vies en s’émancipant du cadre de la reproduction prônée par le capitalisme ?

→ Comment éviter que les luttes et mondes militants ne reproduisent des dynamiques de domination et de hiérarchisation des vies et des corps ?

→ Comment éviter que l’écologie politique ne devienne un prétexte à l’exclusion de certaines communautés au mieux par la une hiérarchisation des priorités politiques au pire en revendiquant une définition excluante de la nature ? Comment en cela peut-elle participer à la constitution d’un front anti-fasciste ?

→ Quelles sont les mémoires militantes menacées par l’oubli ? Quelles sont les archives à ouvrir et à consulter ? Quels sont les savoirs, les pratiques et les modes d’habiter qui émanent des marges et peuvent inspirer la résistance ?

→ Comment la prise en considération de tous les types d’existence et de vulnérabilités peut-elle inspirer d’autres formes de lutte ?

Et à découvrir tout particulièrement, Veillée et lectures de contes queer en musique, avec Audrey Couppé de Kermadec, poétesse, Meryem Alqamar, poétesse, Selim-a, poétesse. Elle se tiendra à La croisière / Place de la République / Les Alyscamps

À très bientôt sous le soleil arlésien !

