Le livre sur les quais : récit d’un festival qui célèbre la diversité littéraire

Entre rive et récit, le festival Le livre sur les quais tisse depuis seize ans un lien singulier entre les langues, les paysages éditoriaux et les voix littéraires. Premier festival de la rentrée littéraire, installé au bord du Léman dans un cadre idyllique, le festival accueille à Morges 160 autrices et auteurs dans une atmosphère joyeuse et conviviale. Pour Adélaïde Fabre, directrice artistique du festival, l’ambition reste intacte : « organiser un festival où tous les lecteurs et lectrices trouvent matière à se nourrir »

L’édition précédente célébrait un double anniversaire. Celui du festival, bien sûr, mais aussi celui des éditions Zoé, invitées d’honneur. L’occasion de rendre hommage à la richesse linguistique de la Suisse, pays plurilingue par excellence : « Il existe une vraie diversité des langues, des écritures, des approches romanesques. C’est une force singulière de la Suisse », rappelle Adélaïde Fabre. Chaque année, une maison d’édition occupe la place d’invitée, comme un fil rouge dans la programmation.

Des maisons comme Zoé ou Albin Michel participent depuis sa création à l’événement. « Il y a des éditeurs fidèles depuis le début. On a noué un vrai compagnonnage avec certains d’entre eux. » L’éditeur français figure d’ailleurs à nouveau dans la programmation, représenté aussi bien par des autrices et auteurs majeurs que par des découvertes. Ce lien, presque organique, entre fidélité éditoriale et ouverture à la nouveauté, constitue l’un des marqueurs du festival.

La traduction littéraire s’impose également comme une constante. En partenariat avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne, le festival invite chaque année des autrices et auteurs venus de Suisse alémanique, du Tessin ou d’ailleurs. Cette année encore, outre la programmation anglophone, des textes d’Amérique latine, d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas ou de Pologne s’inscrivent dans la programmation. « On tient à valoriser cette ouverture au monde. Elle enrichit les lecteurs, les échanges, les regards », souligne-t-elle.

La programmation multiplie les formats pour décloisonner les rencontres. Ateliers d’écriture, lectures, balades, rêverie littéraire : les initiatives s’accumulent, toutes pensées pour créer des passerelles entre les textes et le public. « On conçoit la lecture comme une aventure sensorielle et émotionnelle. On propose des ateliers olfactifs, des ateliers en lien avec la nature ou encore des performances artistiques ». Cette 16e édition met en avant la thématique des 5 sens. Gilles Fumey proposera un atelier autour de la confection du chocolat, Sandra Leguyader-Fillaudeau autour de la notion d’équilibre dans nos vies trépidantes. Le philosophe et écrivain Alexandre Lacroix animera de son côté un atelier autour des cinq sens, dans le cadre du cycle « Désir d’écrire ».

Certaines propositions frôlent l’insolite. Le karaoké littéraire, concept imaginé par Régis Penalva, directeur de la Comédie du Livre - 10 jours en mai de Montpellier et Adélaïde Fabre, fait son retour sur les quais. Les autrices et auteurs y lisent des textes inédits inspirés de tubes de la chanson qu’ils reprennent avec le public, accompagnés au piano par Cédric Laronche dans ambiance festive. Même esprit pour le « Bookpong », né en Suisse et imaginé par Daniel Vuataz et Matthieu Ruf : un tournoi de ping-pong littéraire où les auteurs utilisent leurs livres en guise de raquette. « C’est une manière festive et interactive de célébrer la littérature », s’amuse Adélaïde Fabre.

À côté de ces formes hybrides, le cœur du festival reste battant : la littérature. L’auteur Sorj Chalandon présidera cette édition 2025. Déjà venu sur les quais, il y revient dans un rôle central. « Son prochain roman, publié chez Grasset, est un très grand livre, absolument bouleversant. Il revient sur sa jeunesse, sur un engagement profond. Il incarne bien l’esprit du festival. » Un grand entretien l’associera à Julien Delmaire, autre voix singulière.

Autant d’initiatives qui traduisent une volonté simple : faire dialoguer les littératures du monde avec le public suisse et francophone, sans hiérarchie ni cloisonnement. Le livre sur les quais cultive une certaine idée du partage littéraire, ancrée dans le territoire mais tendue vers l’ailleurs. « Sourire au monde, c’est peut-être ça, l’esprit du festival ».

