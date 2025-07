Louis Garrel à l'affiche de la prochaine adaptation de Nanni Moretti

Leviathan, l’adaptation du roman steampunk de Scott Westerfeld, arrivera sur Netflix le 10 juillet 2025. Annoncée lors de l’événement Next on Netflix, cette série animée marque une nouvelle incursion de la plateforme dans le genre, après TP-Bon ou Terminator Zero. Elle est produite par le studio japonais Orange (Beastars), réalisée par Christophe Ferreira et portée par la musique du célèbre Joe Hisaishi.