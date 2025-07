De Naruto à Tezuka, le musée Guimet fait une chronologie du manga

L’exposition Manga, tout un art ! entend replacer le manga dans son contexte culturel et historique, en montrant l’évolution d’un art narratif aux multiples influences. Le parcours débute à la fin du XIXe siècle, époque marquée par l’irruption de la presse satirique et des premières expérimentations visuelles inspirées par les dessins occidentaux. Y sont explorés les débuts de l’animation, le théâtre de rue kamishibai, et l’œuvre fondatrice d’Osamu Tezuka, figure majeure de la modernité du manga.

Dans un second temps, l’exposition s’attarde sur les mouvements de contre-culture et l’émergence de nouvelles narrations, notamment dans les revues indépendantes japonaises. Elle met en lumière les jeux de genres, les codes visuels et les héros emblématiques de la pop culture japonaise.

Ces figures dialoguent avec les objets et œuvres d’art du musée, créant des échos formels comme la statue de renard à neuf queues ayant inspiré Kurama, le bijû (démon à queues) enfermé à l'intérieur du corps de Naruto, dans le manga éponyme. Ce segment se clôt sur une sélection de pièces de haute couture inspirées par l’univers manga, preuve de son influence dans la mode contemporaine.

Renard à neuf queues, statue en bois sculpté, 19e siècle, musée d’Ennery

Un espace spécifique est ensuite dédié à l’estampe La grande vague au large de Kanagawa de Hokusai. À travers ses réinterprétations dans les mangas et la bande dessinée franco-belge, l’exposition interroge la manière dont cette image iconique a traversé les époques et les cultures.

Enfin, le dernier volet revient sur les rouleaux peints et livres illustrés des XVIIIe et XIXe siècles. Ces œuvres, analysées à la lumière des procédés graphiques du manga, révèlent les racines esthétiques et narratives de ce média. De l’humour burlesque aux récits moralisants, l’exposition met en évidence l’ampleur du registre expressif japonais, marqué par des bulles de rêve, des effets lumineux stylisés ou des détails absurdes et comiques.

Anonyme, Concours de pets (Kachie), 19e siècle, Musée Guimet ©, Paris (distr. GrandPalaisRmn) / photo Thierry Ollivier.

En somme, Manga, tout un art ! propose une lecture inédite et érudite de la culture manga, en soulignant ses continuités esthétiques, ses mutations historiques et ses dialogues permanents avec les arts visuels du Japon.

Crédits photo : Yamada Isaisô (auteur), Hokusai (dessinateur), Vie du Bouddha historique, 1845, Bibliothèque du musée des arts décoratifs © Musée Guimet, Paris (distr. GrandPalaisRmn) / photo Thierry Ollivier.

Par Ewen Berton

