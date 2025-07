Dédicaces, expos, concours : que réserve le BD Comic Strip Festival 2025 ?

Le BD Comic Strip Festival s’ouvre cette année sous les traits d’Alix Garin, autrice de Ne m’oublie pas et d’Impénétrable, cette dernière saluée à Angoulême par le Fauve Prix du Public 2025. Son affiche illustre une édition foisonnante, qui mêle valorisation des jeunes talents et expositions patrimoniales, à commencer par un hommage à Léonard, personnage emblématique qui fête ses 50 ans, et aux couvertures les plus controversées du magazine Fluide Glacial.

Du côté des expositions, plusieurs formats cohabitent : avant-première de La nature de Wauter Mannaert au Musée de la BD, mise en lumière de La Guerre des Lulus, de la série jeunesse Brume, ou encore focus sur les diplômés des écoles ESA Saint-Luc et LUCA. La scène indépendante sera également représentée, avec notamment Léa MKL et Pig Paddle Mannimarco, dans une veine mêlant humour et mélancolie.

Une attention particulière est portée à la bande dessinée néerlandophone, avec un stand collectif d’éditeurs indépendants coordonné par Stripgids et Grafik, un atelier Jommeke school pour les scolaires, et la présence de la Standaard Uitgeverij. Cette volonté de bilinguisme culturel s’inscrit dans un programme volontairement inclusif et éclectique.

Autour du festival, plusieurs événements parallèles enrichiront la programmation. La première édition de Neuvième Art, foire européenne de l’art dédiée à la bande dessinée, se tiendra à l’Hôtel des Douanes, avec conférences et expositions d’originaux. Le festival Bords Perdus reviendra à LaVallée, consacré à la micro-édition et à l’image imprimée.

Le public pourra également retrouver les désormais incontournables ballons géants, les sessions de dédicaces, les stands d’éditeurs et un espace international. Une nouveauté marquante : un espace dédié aux techniques numériques, avec une installation interactive conçue par Cartoonbase et Alix Garin, où les visiteurs pourront danser numériquement et repartir avec leurs créations.

Le programme du festival sera disponible dès début septembre dans une trentaine de librairies bruxelloises. Il prendra la forme d’un carnet à compléter avec des vignettes à collectionner, façon album Panini, distribuées dans les commerces partenaires. Ce jeu-concours permettra aussi de remporter son poids en bandes dessinées.

Enfin, la cérémonie des Prix Atomium se tiendra le 26 septembre. Neuf distinctions seront remises, dont deux nouveautés : le Prix Atomium Catherine Schoemann pour le Patrimoine, et le Prix du Graphisme et du Design, ce dernier dans lequel Alix Garin est en lice. Tous les prix sont dotés financièrement, afin de soutenir concrètement la création.

