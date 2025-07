Culture en danger : les élus socialistes tirent la sonnette d’alarme

« La culture est menacée. » Ce constat, sans appel, ouvre la tribune. Le message des auteurs, Nicolas Mayer-Rossignol et Michaël Delafosse, maires socialistes de Rouen et Montpellier : face à la baisse continue des soutiens publics, il est urgent de considérer la culture comme un bien essentiel, à sanctuariser dans les budgets municipaux. Face à ce qu'ils considèrent comme une fragilisation du tissu culturel local, ils appellent les futurs candidats de gauche aux municipales 2026 à inscrire la culture comme une priorité politique.

Le « silence assourdissant » de Rachida Dati

Les auteurs s’appuient sur les données publiées par l’Observatoire des politiques culturelles, dans un baromètre annuel, paru le 9 juillet dernier. Ce dernier révèle qu' entre 2024 et 2025, les budgets spécifiques sont en baisse dans près de 50 % des collectivités. Une tendance à la baisse qui concerne 47 % des collectivités interrogées, contre seulement 21 % l’année précédente.

Le phénomène touche l’ensemble du territoire : régions, départements, communes et intercommunalités ont taillé dans leurs crédits culturels. Dans le détail, 26 % des collectivités déclarent une baisse comprise entre 1 % et 9,9 %, 14 % une baisse allant de 10 % à 20 %, et 7 % indiquent une réduction de plus de 20 % de leur budget culturel. Les départements apparaissent comme les plus touchés, avec 27 d’entre eux affichant une baisse supérieure à 10 % entre 2024 et 2025.

L’enquête repose sur les réponses de 214 collectivités interrogées par questionnaire en ligne entre mars et juin. L’échantillon comprend douze régions, 74 départements, 75 communes de plus de 50.000 habitants, 46 intercommunalités et sept collectivités d’Outre-mer.

Un chiffre d’autant plus alarmant, d'après les auteurs de la tribune, qu’il touche à un maillon essentiel du soutien à la création artistique : les collectivités locales, qui, historiquement, représentent près de 70 % du financement public de la culture en France, d'après les chiffres 2024 du ministère de la Culture.

Vincent Guillon, codirecteur de l’Observatoire, a même parlé d’un « moment de bascule très net, une rupture historique ». Cette tendance n’est pas nouvelle selon les deux élus socialistes, mais elle s’accentue dans un contexte de tensions budgétaires généralisées, où les arbitrages conduisent de plus en plus à considérer la culture comme une variable d’ajustement.

Ils citent en exemple la région Pays de la Loire, présidée par Christelle Morançais (Horizons), où « le tissu associatif, artistique et indépendant est décimé ». Elle a supprimé 10 millions € du budget culturel, dans le cadre d’un plan global d’économies de 100 millions €. La région Centre-Val de Loire a, de son côté, réduit de 780.000 € les subventions allouées au secteur culturel.

Ou encore la région Auvergne-Rhône-Alpes dirigée par Laurent Wauquiez (Les Républicains), qui a engagé une politique de baisse continue des subventions. Entre 2022 et 2024, elle a supprimé quatre millions € de subventions à 140 structures culturelles. En 2025, la région a adopté un budget Culture de 89,2 millions €, en hausse de 10,5 % par rapport à 2024.

Pour certains responsables, la culture ne serait plus un vecteur d’émancipation, mais un « luxe », un « ornement pour élites urbaines », assurent les deux élus socialistes.

La « trumpisation du débat culturel »

La tribune déplore par ailleurs l’absence de réaction de la part de l’État. « Le ministère n’est plus un bouclier », assènent les élus, fustigeant le « silence assourdissant » de la ministre Rachida Dati face à l’effondrement du soutien public. Cette absence de cap national, selon eux, contribue à fragiliser encore davantage les collectivités, privées de soutien, de vision et d’incitation. Et de rappeler qu'en 2025, le budget du ministère de la Culture représente à peine 0,8 % du budget de l’État, un chiffre en stagnation, voire en baisse si l’on prend en compte l’inflation.

Une inaction qualifiée de « trumpisation du débat culturel », en référence à une vision de la culture comme un ennemi idéologique, potentiellement subversif.

Les maires réclament « une culture partout, pour tous et par tous. Une culture populaire ». Un idéal qu’ils défendent dans les actes, assurent-ils, en maintenant, dans leurs villes, le soutien aux compagnies locales, aux médiathèques, aux MJC, aux tiers-lieux, aux opéras et aux musées. « La culture est ce qui permet encore de faire société », analysent-ils : « Elle tisse du lien là où le repli menace. » D'autant que les cas les plus marquants de baisses figurent l’Hérault, département de Nicolas Mayer-Rossignol, qui, avec l’Ille-et-Vilaine, ont chacun divisé par deux les subventions destinées à la culture, au sport et à la jeunesse.

À la veille des municipales de 2026, les auteurs souhaitent faire de cette question un marqueur politique : « Les programmes des candidats de gauche devront intégrer la sanctuarisation des budgets en faveur de la culture. » Selon eux, dans un paysage politique fracturé et face à une extrême droite aux portes du pouvoir, la culture ne peut plus être considérée comme un supplément d’âme. Elle est le cœur battant de la République, et son financement, une responsabilité collective et urgente.

Parmi les signataires, PS, de cet appel en faveur de la sanctuarisation des budgets culturels des collectivités, on y retrouve notamment Anne Hidalgo, maire de Paris, Johanna Rolland, maire de Nantes, Nathalie Appéré, maire de Rennes, Martine Aubry, maire honoraire de Lille, Matthieu Klein, maire de Nancy.

Des parlementaires se joignent à eux, tels que Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, Emmanuel Grégoire, député de Paris, Fatiha Keloua Hachi, présidente de la commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, ainsi que Philippe Brun, député de l’Eure et Florence Herouin Leautey, députée. Plusieurs élus locaux engagés dans leurs territoires, comme Olivier Bianchi à Clermont-Ferrand, Karim Bouamrane à Saint-Ouen, Sébastien Miossec à Riec-sur-Bélon ou encore Marc Gricourt à Blois, participent également à cet appel collectif.

Les élus en colère

Une ambition qui se heurte frontalement aux mesures annoncées par le gouvernement, dont les 5,3 milliards d’euros d’économies supplémentaires exigés des collectivités territoriales. Elles avaient déjà été fortement sollicitées dans le cadre du budget 2025, qui prévoyait 2,2 milliards d’efforts à leur charge, notamment par le biais d’une ponction directe d’un milliard € sur leurs recettes fiscales.

Ce mécanisme de « lissage » des recettes sera reconduit en 2026, « à un niveau plus élevé », a ajouté François Rebsamen, Ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, sans en préciser le montant. Il a également évoqué des « modalités de retour » à discuter avec les représentants locaux, ainsi qu’une « nouvelle conférence financière » prévue « avant la fin de l’été », rapporte l'AFP.

Ces annonces ont provoqué un tollé parmi les élus. André Laignel, président du Comité des finances locales (CFL) et premier vice-président délégué de l’Association des maires de France (AMF), a par exemple estimé que ces économies étaient « inacceptables pour l’ensemble des élus locaux ». Et de prévenir : « Si ces propositions étaient maintenues, nous serions conduits à en appeler au Parlement pour refuser ce budget. » L’élu craint un impact encore plus important que les 5,3 milliards annoncés : « À l’arrivée, leurs 5,3 milliards seront probablement 9 milliards. Il faut penser aux baisses de beaucoup de budgets qui concernent les territoires : les budgets de la culture, la ville, les sports, l’aménagement du territoire. »

Nicolas Lacroix, représentant l’Assemblée des départements de France (ADF) lors de la présentation, pointe de son côté : « 5,3 milliards, c’est plus que les efforts que devra faire l’État dans ses dépenses de fonctionnement », évalués à 4,8 milliards €. Les Régions de France ont également exprimé leur opposition ferme à cette orientation budgétaire : « Nous nous opposons avec force à cette façon de faire peser sur les collectivités territoriales une part disproportionnée de l’effort », rejetant l’idée d’être « la variable d’ajustement des équilibres budgétaires de la nation ».

Sébastien Miossec, président délégué d’Intercommunalités de France, a souligné que les efforts exigés étaient « sans commune mesure avec leurs poids dans la dépense et dans la dette publique ».

Le gouvernement prévoit un soutien exceptionnel de 300 millions € pour les départements en difficulté, une somme jugée très insuffisante par Nicolas Lacroix, qui rappelle que l’ADF en réclame 600 millions. Le gel partiel des recettes de TVA pour 2026 sera maintenu, après un manque à gagner de 1,2 milliard € en 2025. François Rebsamen assure que la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas. En revanche, les aides à l’investissement des collectivités seront réduites, sauf pour les territoires ruraux et les quartiers prioritaires. Les élus locaux dénoncent une pression financière accrue.

Récemment, Rue89 Strasbourg apprenait qu'en 2025, la Collectivité européenne d’Alsace réduisait de 3,29 millions € son budget culture et patrimoine (20,78 millions €, contre 24,07 millions € en 2024), malgré un excédent de 109 millions € en 2024. La lecture publique perd, par exemple, 53 % de ses crédits.

Crédits photo : Jacques Paquier (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com