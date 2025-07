L’accessoire de mode qui décorera votre roman cet été

Le 22 septembre 2025, La Poste appose son cachet sur un monument de la bande dessinée : la série Michel Vaillant, de Jean Graton. Le célèbre pilote de course devient le héros d’un bloc et d’un souvenir philatélique, l’occasion de célébrer la vitesse, le dessin… et un certain goût pour la légende du 9e art.