Librairies en mouvement : ouvertures, fermetures, itinérance

À Borgosesia, une ville de onze mille habitants située dans la province de Vercelli (Piémont), une nouvelle librairie a récemment ouvert ses portes. Elle fait désormais partie du réseau Ubik, qui compte plus de 180 points de vente dans toute l’Italie.

Intégrer un réseau des librairies…

Le choix de rejoindre une chaîne ne se limite pas aux nouvelles ouvertures : certaines librairies auparavant indépendantes choisissent désormais de rejoindre des réseaux plus larges pour se développer ou au moins pour survivre. C’est le cas de la librairie historique Rinascita d’Empoli (Toscane) qui dispose de deux points de vente dans la ville et a récemment intégré le réseau Ubik.

Présente à Empoli depuis 1977, Rinascita est constituée en société coopérative et représente un acteur central du tissu social et culturel local. Par ailleurs, dans cette structure, ce sont les femmes qui font vivre la librairie – actuellement, il y a onze femmes à l’œuvre sur les deux sites.

Le choix - douloureux - de la fermeture

Mais pour une librairie qui ouvre, une autre – parfois tout aussi emblématique – ferme ses portes. C’est le cas de la Libreria dei Ragazzi de Milan, fondée en 1972 par Gianna et Roberto Denti. Avec une antenne à Brescia, elle fut la première librairie italienne spécialisée dans la littérature pour enfants et adolescents, et la deuxième en Europe.

En 2022, elle avait célébré son cinquantième anniversaire en changeant de nom pour devenir la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi. Mais en août 2025, la librairie fermera son siège historique rue Tadino à Milan, en attendant de pouvoir s’installer ailleurs…

Depuis ses débuts, cette institution culturelle a développé une riche programmation : des activités gratuites pour les enfants et les familles aux ateliers dans les écoles, en passant par des séminaires à destination des enseignants et bibliothécaires, ainsi que des clubs de lecture, des cours d’écriture créative, etc.

Par ailleurs, en 2007, la maison d’édition jeunesse Il Castoro était devenue copropriétaire aux côtés des fondateurs. Renata Gorgani, présidente de la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi rend compte de cette fermeture en la considérant comme une « décision douloureuse mais inévitable, en raison d’un loyer et de frais de gestion devenus insoutenables ».

Une librairie itinérante pour renouveler le paysage

Enfin, l’innovation dans le secteur passe aussi par de nouveaux formats, comme en témoigne une initiative originale où des éditeurs deviennent, en quelque sorte, eux-mêmes libraires, en partant sur les routes à la rencontre de leur lectorat.

C’est à partir de cette idée qu’Arturo Bernava et Maria Emery, éditeurs des maisons Il Viandante et Chiaredizioni, ont imaginé une librairie itinérante à bord d’un fourgon. Le véhicule sillonne les places italiennes pour aller au-devant des lectrices et lecteurs.

Amener les livres où ils ont disparu…

Bernava précise ses intentions : « (…) Je veux amener les livres papier là où ils ont disparu depuis longtemps, là où il n’y a plus de librairies depuis des années, remplacées par les sites de vente en ligne… »

Il précise que cette démarche n’a pas pour vocation de concurrencer les librairies traditionnelles, « qui restent pour nous un point de référence essentiel. Nous voulons seulement occuper les espaces qui ne sont plus desservis. » Au Libraio Maria Emery affirme, à propos du fourgon-librairie, que « l’objectif est de recréer le confort et l’accueil d’une véritable librairie. »

La librairie mobile transportera environ un millier de titres. Dans un premier temps, elle proposera exclusivement les ouvrages des maisons Il Viandante (fondée en 2015), Chiaredizioni (spécialisée en littérature jeunesse) et Quid (romance et poésie), mais les éditeurs pourront peut-être élargir leur sélection à d’autres catalogues. En effet, leur ambition est d’ouvrir, dans les trois prochaines années, plusieurs points de vente de ce type et de constituer ainsi un véritable franchising.

