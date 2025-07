La Décision : "Un souffle d’espoir, une incitation à vivre"

Ce n’est pas seulement une décision personnelle, mais une réflexion profonde sur la vie, l’amour, la responsabilité, les rêves et la liberté. Un choix qui, par nature, dépasse l’égoïsme.

L’écriture contemporaine de Viel, à la fois poétique et accessible, touche un large public, quel que soit l’âge ou le genre. Elle résonne avec chacun et chacune, car elle puise dans une humanité brute et sincère. Ses mots, choisis avec soin, deviennent des vecteurs d’émotions, des révélateurs de vérités intérieures, portés par une langue limpide et vibrante.

Sur scène, Louise et Louis se livrent dans une relation spontanée, accompagnés de figures symboliques fortes : un tigre de Sumatra et Médée en personne; un choix mythologique audacieux qui enrichit la portée du récit. Ensemble, ils interrogent la place de l’humain sur Terre, la responsabilité collective face aux urgences écologiques et aux conflits qui gangrènent notre société.

Il en ressort un souffle d’espoir, une incitation à vivre plutôt qu’à survivre dans un monde où les rêves trop souvent se taisent.

La mise en scène de Benoît Giros, précise et inspirée, est sublimée par la création lumière d’Éric Schoenzetter, les compositions sonores de Subsism, et la scénographie et les costumes signés Sarah Leterrier. Ensemble, ils dessinent un univers singulier, sensible et cohérent, qui soutient et magnifie la poésie du texte avec justesse.

Ce spectacle est une véritable invitation à plonger en soi, à mettre des mots sur les ombres de vie afin d’en révéler la lumière. Je le recommande chaleureusement à toutes celles et ceux qui cherchent à penser, ressentir, et peut-être, transformer leur regard sur le monde avec délicatesse et émotion.

Crédits image : Affiche La Décision

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com