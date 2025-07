et brûlent les enfances... cramées, à petit feu

Dès les premières pages, le décor est planté : une chambre exiguë, un bureau d’enfant en contreplaqué, un planisphère gondolé, et surtout cette carte postale de la tour Eiffel, fétiche dérisoire dans un Paris de carton-pâte. Alice, préadolescente plus grande que son âge, y serre son mutisme comme un secret. Dans le noir, son petit frère dort, silhouette fragile dans l’univers confiné d’un appartement populaire.

Le récit déroule alors le fil d’une mémoire heurtée. L’histoire d’une famille cabossée, d’une mère dépassée, d’un père fantomatique, d’un beau-père aimant mais clandestin, et d’une fratrie bancale où l’amour se mêle à la débrouille. Au centre, Alice, narratrice lucide et fiévreuse, qui s’arrime à ses deux frères comme à des radeaux précaires et rêve d’une petite sœur comme d’une promesse de rédemption.

Virginie Noar excelle à traquer les failles dans les gestes les plus anodins : un balai qui frotte le carrelage, une cuillère de céréales, un éclat de rire étouffé par la fatigue. Son écriture, charnelle et saccadée, traduit sans fard la violence latente de l’enfance quand elle se vit dans l’exiguïté, l’incertitude et l’attente.

Si le roman séduit par la justesse de ses détails et la finesse psychologique de ses personnages, il pâtit par moments d’une tendance au ressassement et d’une densité stylistique qui alourdit le propos. Certaines longueurs et images répétitives diluent l’émotion brute qu’on devine en filigrane.

Mais au-delà de ces maladresses, et brûlent les enfances dit avec force ce que l’enfance recèle de cruautés et de renoncements, loin des mièvreries convenues. Un roman tendu, où les rêves d’Alice s’effilochent au contact du réel, et où les petites victoires n’effacent jamais totalement les blessures invisibles.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

