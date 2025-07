1000 ans d’art gothique, de la cathédrale à la culture pop

L'exposition retrace, pour la première fois, un panorama gothique s’étendant du XIIe au XXIe siècle : un voyage de la lumière des vitraux à l’encre noire des manuscrits, de la majesté des voûtes à l’élégance des typographies.

De la pierre au parchemin : l’âge médiéval de l’écriture gothique

Apparu en Île-de-France et en Picardie au XIIe siècle, l’art gothique s’impose d’abord comme un art de la construction et de la lumière. Mais au-delà des prouesses architecturales, il s’agit d’un art total, qui englobe aussi bien la sculpture, les vitraux, les objets précieux, que les manuscrits enluminés et les inscriptions gravées dans la pierre.

L’écriture y tient une place centrale. Calligraphiée sur des parchemins, gravée dans la pierre des façades, ou inscrite sur les chartes royales, elle déploie un langage visuel immédiatement reconnaissable : lignes droites, hampes, jambages et crêtes, formant une élégance austère, aussi lisible qu'expressive. Cette esthétique textuelle, liée à l’essor des savoirs savants dans les abbayes comme Cluny ou Saint-Denis, accompagne l'humanisme gothique autant que sa monumentalité.

Très tôt, l’art gothique se diffuse dans toute l’Europe. Dès les années 1200, un langage artistique commun émerge, nourri par les recherches intellectuelles des cours royales et des foyers monastiques. Il est porté par un double souffle : celui des bâtisseurs et celui des écrivains, des copistes, des penseurs. L'écriture devient ici le prolongement du geste gothique : décorative, codifiée, mais surtout signifiante.

Au XVe siècle, le « gothique de la Renaissance » voit se déployer une richesse ornementale inégalée. L’art de l’enluminure atteint des sommets, les bestiaires et gargouilles peuplent aussi bien les marges des livres que les corniches des cathédrales. L’imaginaire s’y forge en lettres et en pierre.

Du néogothique à la littérature fantastique

Le mot « gothique », paradoxalement, ne naît qu’à la Renaissance italienne, avec une connotation péjorative : il désigne alors ce qui s’éloigne de la pureté classique. Pourtant, le XVIIIe siècle anglais s’en empare dans une toute autre optique. Les ruines gothiques deviennent paysages littéraires, porteurs d’ombres et de mystères.

Au XIXe siècle, le néogothique prend son essor. Avec Victor Hugo, la littérature s’approprie pleinement les figures gothiques : Notre-Dame de Paris devient l’icône d’un Moyen Âge rêvé et la plume redonne vie aux pierres. Viollet-le-Duc restaure, Ruskin théorise, et les arts décoratifs se tournent vers un gothique rénové, à la fois savant et spectaculaire.

À partir du XXe siècle, le gothique investit les arts de la modernité. Littérature, cinéma, bande dessinée, musique : tous puisent dans ce réservoir de motifs, de codes et de symboles. Le gothique devient aussi contre-culture : avec le punk, le metal, la dark wave, un style d’écriture visuelle et sonore se constitue, codifié par le noir, le fantastique, l’excès, et une nouvelle grammaire de l’émotion.

Aujourd’hui, l’imaginaire gothique irrigue la fantasy, les jeux vidéo, le design graphique, et jusqu’à l’art numérique, avec des tendances comme le Digital Gothic ou le Gothique Futuriste. Autant de langages nés de l’héritage médiéval, qui continuent à conjuguer la lettre et l’image, la structure et l’étrangeté.

Avec plus de 250 œuvres exposées – sculptures, vitraux, manuscrits, photographies, dessins – l’exposition du Louvre-Lens explore le gothique comme un mode de narration autant que comme un style visuel. Chaque œuvre témoigne de la vitalité d’un courant artistique à la fois historique et vivant, qui n’a cessé de dialoguer avec les formes de l’écrit : chartes enluminées, typographies savantes, inscriptions symboliques.

Le parcours, ponctué de thématiques transversales (musique, cinéma, littérature), interroge le rôle fondamental de l’écriture gothique dans l’élaboration d’un imaginaire partagé.

Ci-dessous, le parcours complet de l'exposition :

Crédits photo : À droite : Sarah Bernhardt, Autoportrait en chimère, Paris, Musée Carnavalet CCO Paris Musées / Musée Carnavalet - Histoire de Paris. À gauche : Émile Boussu, La cathédrale de Reims en flammes, 1914, Rennes, Musée des Beaux-Arts © GrandPalaisRmn (musée du Louvre) /

Tony Querrec

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com