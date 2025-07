Marseille célèbre la Grèce au Salon du livre métropolitain 2025

Après une première édition consacrée à l’Espagne, le Salon du livre métropolitain revient à Marseille du 17 au 19 octobre 2025, avec un nouveau pays invité : la Grèce. C’est dans l’enceinte de la Citadelle, lieu patrimonial surplombant le Vieux-Port, que se tiendra cette deuxième édition.

L’événement, conçu pour valoriser la chaîne du livre dans sa diversité, souhaite s’ancrer durablement dans le calendrier culturel de la métropole. Pendant trois jours, la programmation s’annonce à la fois littéraire, artistique et festive.

Des voix venues de toute la Méditerranée

Plus de cinquante auteurs, traducteurs et éditeurs sont attendus, venus non seulement d’Athènes et Thessalonique, mais aussi de Palerme et d’autres villes du pourtour méditerranéen. Le Salon proposera vingt-cinq conférences et rencontres pour mettre en valeur la littérature grecque contemporaine.

Sa cuisine sera également évoquée, et goûtée, avec l’organisation d’un banquet littéraire qui réunira cent convives pour parler de cuisine, et de littérature.

Une célébration en musique et en traditions

La programmation artistique s’élargit également au champ visuel, avec deux expositions photographiques signées Sylvain Maestraggi et Jean-Paul Olive. Une autre exposition, cette fois dédiée à la bande dessinée, s’intéressera aux aventures d’Astérix chez les Grecs, offrant un clin d’œil ludique au dialogue entre culture populaire et mythologie antique.

Des ateliers d’écriture, des conférences musicales, des projections de documentaires, mais aussi une rencontre autour du polar grec viendront compléter l’agenda. Le jeune public ne sera pas en reste : lectures dansées, animations en plein air et ateliers créatifs rythmeront le week-end.

Au-delà des échanges littéraires, le Salon revendique un ancrage festif, nourri de traditions culturelles. Danses et chants grecs viendront ponctuer les journées, tandis que deux concerts sont annoncés. L’un du Haïdouti Orchestra, connu pour son métissage musical balkanique et oriental, et l’autre de la chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas, figure montante de la scène méditerranéenne.

Un rendez-vous pour tout le territoire

Avec 89 maisons d’édition, 77 librairies et plus de 400 auteurs, le territoire métropolitain dispose d’un vivier éditorial que le Salon entend mettre en valeur. L’événement se veut complémentaire du programme Lecture par nature, organisé chaque année dans le réseau des médiathèques, et vise à renforcer l’accès au livre et à la lecture sous toutes leurs formes.

Crédits image : Georges Seguin (Okki), CC BY-SA 4.0

