Le prince Takaoka embarque pour un long voyage en mer, direction l’Inde. Fils déchu de l’empereur Heizei, moine errant du IXᵉ siècle, il traverse un monde peuplé de créatures improbables et d’îles étranges. Sirènes qui parlent aux humains, pirates-fantômes, singes géants, oiseaux au langage sibyllin...

À bord, moines et disciples l’accompagnent dans une quête qui brouille les frontières entre réel et illusion. Le récit s’ancre dans la tradition japonaise des récits de pèlerinage, tout en basculant dans le rêve éveillé.

Dernier roman de Tatsuhiko Shibusawa, Le Voyage sur les mers du prince Takaoka, traduit par Patrick HONNORÉ, paraît en 1987. L’écrivain y mêle érudition historique, humour cru et mystique bouddhiste. Personnage réel, Takaoka Shinnō vécut au début de l’époque de Heian. Déshérité après une intrigue de cour, il se tourne vers la vie monastique. Mort en exil, probablement en mer de Chine, il devient ici figure poétique et marginale .

L’ouvrage, traduit en français par Patrick Honnoré, paraît chez Actes Sud en 2024. Il convoque les grands mythes marins de l’Asie, entre Les Voyages de Sindbad et les contes bouddhiques. Shibusawa, connu pour ses traductions de Sade et ses essais sur l’érotisme, signe ici un texte singulier. Fantaisie érudite, satire onirique, conte philosophique, le roman adopte une forme libre et fabuleuse .

Le Japon des années 1980, en plein boom économique, redécouvre alors les récits symboliques. Shibusawa, à contre-courant, oppose à la modernité technocratique une fable baroque et spirituelle. Chaque escale devient miroir du monde intérieur du prince. Chaque apparition surnaturelle reflète ses doutes, ses désirs, ses illusions.

Le Voyage sur les mers du prince Takaoka s’adresse aux lecteurs en quête d’étrangeté raffinée. Il offre une plongée dans l’imaginaire japonais, entre surréalisme, satire et poésie. Une œuvre libre, fantasque, traversée par le souffle des légendes et la solitude des exilés.

