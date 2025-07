Humensis : un accord “in extremis” entre la direction et les syndicats

Le groupe, repris en janvier dernier par Albin Michel au réassureur Scor, a finalisé un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). Après validation par les représentants du personnel, le dispositif a été transmis à l’administration pour instruction.

La possibilité d’un mouvement social avait été évoquée par des salariés à la suite de la réunion du 16 juillet, au cours de laquelle les concessions accordées par la direction de Humensis avaient été jugées insuffisantes.

31 postes supprimés

Les négociations ont été menées avec la direction actuelle de Humensis — représentée par Nicolas Bréon, secrétaire général et membre du triumvirat qui dirige Humensis, et Olivia Le Prévost, directrice des ressources humaines —, face à l'intersyndicale, constituée d'un membre d'Info'Com-CGT et d'une membre de la CFDT. Les discussions incluaient également la participation ponctuelle du directeur financier d’Albin Michel, sollicité pour revoir les aspects économiques du plan.

« Les échanges ont été particulièrement tendus », nous confie l'intersyndicale. Une des raisons de la crispation : les conditions de départ pour les 31 salariés licenciés, sur 154 CDI — essentiellement à des fonctions support — informatique, comptabilité, gestion —, mais aussi, entre autres, dans la communication et le marketing.

« Le sentiment de ne pas obtenir assez est naturel, mais malgré tout, on a réussi à arracher certains acquis. » Tous les départs se feront avec un minimum de 10.000 € d’indemnités : « Cela peut sembler peu pour certains, mais pour beaucoup de jeunes salariés — certains avec moins de deux ans d’ancienneté —, c’est bien au-dessus du montant prévu par une simple rupture conventionnelle. Pour les salariés avec davantage d’ancienneté, cela peut aller jusqu’à six mois de salaire complémentaire », commentent les syndicats.

Ils obtiennent par ailleurs plusieurs mesures d’accompagnement : des aides à la formation, un soutien pour les salariés qui souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat ou l’auto-entrepreneuriat, et diverses possibilités de reconversion. Enfin, les 25 salariés qui se verront proposer un reclassement au sein d’autres entités du groupe Albin Michel profiteront d'une période probatoire, avec la possibilité, si cela ne les satisfait pas, de réintégrer le PSE. Ce dernier est effectif pendant 15 mois, à compter du mois de mai.

Décision attendue avant fin août

La direction de Humensis est en revanche restée inflexible sur les départs volontaires. L’idée de dégager des postes sur cette base a été dès le départ rejetée par Albin Michel. Autre point retoqué : les mesures spécifiques pour les salariés seniors. La direction du groupe s’est opposée à tout dispositif de départs “achetés”, avançant l’argument qu’il ne s’agissait pas pour eux de se « débarrasser des plus âgés ».

Contacté par ActuaLitté, Humensis ne souhaité faire aucun commentaire à ce stade, s’agissant d’un processus en cours.

Le groupe a transmis l’ensemble des documents à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIET), pour validation du plan social, notamment les critères de sélection, les mesures d’accompagnement et le plan de financement. Une fois le dossier complet déposé, la DRIET dispose de 15 à 21 jours pour se prononcer sur sa conformité. Si elle donne son feu vert, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pourra commencer à partir du 25 août.

Concrètement, les critères d’ordre définis dans l’accord — prenant en compte l’ancienneté, la situation familiale, les charges de famille, les compétences — seront appliqués pour attribuer un nombre de points à chaque salarié. Ces points permettront d’identifier, de manière encadrée et équitable, les 31 postes qui seront supprimés dans le cadre de la réorganisation. Conformément au droit du travail, il ne s’agit pas de désigner des personnes à licencier, mais de supprimer des postes, en appliquant des règles précises afin d’éviter toute décision discrétionnaire ou injustifiée.

« Le rachat par Albin Michel ne s’inscrit pas dans une logique purement financière ou opportuniste : il ne s’agit pas d’un fonds de pension venu démanteler un actif, mais bien d’un éditeur souhaitant élargir son périmètre en développant les marques acquises », analysent les syndicats.

Et de développer : « L’objectif affiché est de préserver l’identité et l’indépendance éditoriale de chacune des maisons, tout en restructurant le groupe pour assurer sa viabilité économique à long terme, notamment face au poids de la dette. Beaucoup de salariés y voient un signe positif : celui d’un repreneur qui investit dans un projet éditorial, plutôt que dans une logique de court terme. »

Si la maison de Francis Esménard préfère ne pas communiquer ou commenter officiellement à ce stade, le processus étant encore en cours, à l'instar des dirigeants de Humensis, elle nous confie malgré tout : « Mais bien sûr c’est une bonne nouvelle ! Signe que le dialogue social a été bon et que les deux parties étaient conscientes de la situation économique d’Humensis, qui rendait nécessaire un plan de réorganisation et de relance des maisons d’Humensis, dont nous souhaitons qu’il se déroule dans les meilleures conditions possibles pour les salariés. »

Trois pôles éditoriaux distincts créés

Sur le plan structurel, la marque Humensis est appelée à disparaître. Les différentes maisons d’édition du groupe seront désormais réparties au sein de trois pôles distincts. Les Éditions de l’Observatoire, les Équateurs et Passés Composés intégreront le pôle Littérature générale, dirigé par Muriel Beyer.

Une entité autour des Presses universitaires de France (PUF) sera créée, sous la responsabilité de Blandine Genthon. La prestigieuse maison des sciences sociales apportait chaque année une contribution moyenne de 2 millions € au résultat du groupe. Malgré ces bons résultats, le pôle regroupant Que sais-je ? et les PUF ont appris la suppression de quatre postes, notamment dans les services communication et marketing, avec un poste éditorial possiblement concerné, révélait La Lettre en juin.

Des annonces qui ont suscité une incompréhension en interne, au regard des bons résultats du pôle, selon le média, certains salariés pointant une réorganisation jugée plus clémente pour les Éditions de l’Observatoire, fondées par Muriel Beyer, malgré de plus grandes difficultés financières. Des échos qu'ActuaLitté a également pu percevoir dans les conversations et échanges.

Ces deux ensembles Littérature générale et un autre, autour des PUF, seront directement placés sous la supervision de Gilles Haéri, président d’Albin Michel. Quant à Belin, il rejoindra le pôle Éducation, dirigé par Véronique Graal, avec Yves Manhès à sa tête.

La nouvelle entité HP Services rassemblera désormais les fonctions techniques, la comptabilité et l’informatique du groupe. Parallèlement, l’équipe en charge de la diffusion intégrera Dilisco, avec pour objectif de renforcer la force commerciale d’Albin Michel.

Cette réorganisation vise à réduire significativement les pertes annuelles d’Humensis, estimées jusqu’à présent à 5 millions €. Toutefois, ces ajustements structurels ne suffiront pas, à eux seuls, à rétablir la rentabilité. C’est pourquoi une inflexion stratégique est également engagée sur le plan éditorial. « Le pari est de relancer ces maisons en diminuant de 20 % le nombre de livres publiés chaque année », explique l'Informé.

À la suite du rachat, plusieurs questions restaient en suspens, notamment celle de l’avenir des magazines musicaux du groupe, régulièrement pointés pour leurs résultats déficitaires. Albin Michel a tranché en cessant les parutions des titres Classica, Pianiste et L’Avant-scène opéra. Les difficultés économiques de Premières Loges - la filiale d'édition qui réunissait ces médias musicaux - n’étaient pas nouvelles. En 2021, la structure affichait un résultat net négatif de 820.000 €, pour un chiffre d’affaires limité à 1,5 million €.

Plusieurs facteurs ont expliqué la fragilité de ces titres : un marché publicitaire déclinant, aggravé par la concentration dans l’édition phonographique et les restrictions budgétaires dans la musique vivante ; une transition numérique largement manquée par la presse musicale française ; enfin, des fragilités internes liées à la gestion humaine des rédactions.

Le magazine Pour l’éco, lui aussi structurellement déficitaire, a été cédé fin 2024 au groupe Les Échos – Le Parisien, qui l’a intégré à sa stratégie éditoriale en tant que supplément des Échos.

Depuis la disparition de Denis Kessler, PDG de Scor et principal architecte du projet Humensis, le 9 juin 2023, l’avenir du groupe suscitait de nombreuses interrogations. Les pertes cumulées dépassaient 14,5 millions € sur cinq ans, obligeant l’actionnaire à recapitaliser à deux reprises, notamment via une injection de 8 millions € à l’issue d’une année 2022 particulièrement difficile.

À l’été 2023, la banque Gimar & Co avait été mandatée par Scor pour rechercher un repreneur. L’exercice 2023 a marqué un infléchissement : le chiffre d’affaires a atteint environ 35 millions €, et certaines maisons comme les Éditions de l’Observatoire sont parvenues à atteindre l’équilibre pour la première fois.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com