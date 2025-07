Roberto Saviano : "Ils m’ont volé la vie, ils m’ont broyé"

Le procès entamé en 2008 s’est enfin achevé, confirmant en appel la culpabilité de Francesco Bidognetti et de son avocat Michele Santonastaso pour menaces mafieuses, déjà reconnue en première instance.

Un moment de vérité sensible pour l’auteur de Gomorra, qui n’avait pas pleuré de cette manière depuis les funérailles de son amie Michela Murgia, en août 2023, rapporte Corriere della Sera. L'auteur, réfugié dans les bras de son avocat, Antonio Nobile, a par ailleurs plusieurs fois répété : « Ils m’ont volé la vie, ils m’ont broyé. »

Une mèche allumée

Face à lui, en visioconférence depuis la prison d’Opera à Milan, se trouvait l’homme qu’il tient pour responsable de la destruction de sa vie depuis le 14 mars 2008, Francesco Bidognetti. Ce jour-là, un texte - surnommé le « Proclama » par la Direction antimafia de Naples - avait été lu à l’audience par l’avocat Michele Santonastaso, alors conseil de Bidognetti, au cours du méga-procès appelé Spartacus. Un texte que la justice a reconnu depuis comme une menace de mort déguisée, visant directement Saviano et la journaliste du Mattino, Rosaria Capacchione, qui a également enquêté sur le clan des Casalesi.

Dans cette demande de récusation, Bidognetti, alors incarcéré, et Antonio Iovine, encore en cavale à l’époque, désignaient les journalistes - et non plus seulement les magistrats - comme responsables des condamnations. Iovine finalement arrêté, a choisi de collaborer avec la justice et avait notamment confirmé : « Quand Bidognetti dit que quelqu’un ne lui plaît pas, il allume la mèche. » Le tribunal a finalement reconnu cette stratégie comme une tentative inédite de faire des journalistes les coupables des condamnations mafieuses.

Alors qu’il n’a que 29 ans, Roberto Saviano est brusquement extrait de sa vie quotidienne par les services de sécurité. Quatre jours après la lecture en audience du « Proclama » de Francesco Bidognetti, la menace devient concrète : ses gardes du corps modifient sans prévenir l’itinéraire prévu et l’évacuent en urgence hors de la Campanie, jusqu’à une île, sans même qu’il ait le temps de prendre ses affaires. Le parquet estime alors que le danger est immédiat : Giuseppe Setola, surnommé ’o Cecato, chef de la faction la plus violente du clan des Casalesi - et auteur du massacre des Ghanéens - est activement à sa recherche...

« Une attaque contre le journalisme »

Depuis plus de quinze ans, il vit sous protection rapprochée. Un quotidien d’isolement, de menaces et de privation de liberté : « Ils m’ont détruit la vie, et je n’ai pas su gérer cela », a-t-il confié, et de continuer : « Maintenant, mon corps devra être surveillé. Il y a eu des gens qui, pendant des années, ont dit que je n’avais pas besoin d’une escorte, que ce n’était qu’un privilège. Mais moi, je rêve chaque jour de retrouver un peu de liberté, une balade à moto, une simple promenade… »

Francesco Bidognetti, lui, est resté impassible à l’écran, toujours selon Corriere della Sera. Roberto Saviano commente : « Il s’est présenté en manches courtes. S’il avait dû se montrer ici dans le box, face aux caméras, il se serait habillé élégamment. Mais là, non. Il n’a jamais raté une audience, simplement parce que depuis plus de trente ans, il est au régime 41-bis, et les audiences sont pour lui des heures de promenade gagnées. Bidognetti est celui qui, pour échapper aux tueurs de la NCO, a un soir utilisé comme bouclier humain Filomena Morlando, 25 ans. »

Le chef influent de la camorra napolitaine, bras droit de Francesco Schiavone au sein du clan des Casalesi, a dirigé le clan Bidognetti, notamment actif dans le trafic de déchets toxiques entre Naples et Caserte. Il a ordonné en 1990 l’assassinat d’un médecin et entretenait des liens politiques via sa compagne Angela Barra. Sa femme, Anna Carrino, arrêtée en 2007 pour avoir transmis ses ordres, est devenue pentita (repentie), entraînant l’arrestation de 52 membres du clan, dont leurs fils. En 2008, il a été condamné à perpétuité lors du maxi-procès Spartacus. Il dura dix ans, et se solda par 16 peines de perpétuité et plus de 700 ans de prison au total.

« Ce n’était pas un acte politique, mais une attaque contre le journalisme », analyse l'auteur de Giovanni Falcone, autre grand opposant à la mafia, qui lui en a payé de sa vie... « Jamais auparavant dans un tribunal, nulle part dans le monde, des chefs mafieux et leurs avocats n’avaient ciblé non pas la politique, mais le journalisme, en tant que responsable de leurs condamnations », a-t-il complété.

« C’est la sentence la plus importante de ma vie », assure-t-il encore, et de conclure, amer : « Vous avez vu quelqu’un aujourd’hui dans la salle ? Est-ce que la politique était présente ? Moi, je ne l’ai pas vue. »

À LIRE - Dénoncer le mafia sur une chaîne publique, le combat de Roberto Saviano

En 2006, Roberto Saviano publiait Gomorra, un récit-enquête sur l’empire criminel de la camorra napolitaine, et notamment sur le clan des Casalesi. Le livre rencontre un immense succès (plus de 10 millions d’exemplaires vendus dans le monde), mais ce succès médiatique déclenche aussitôt une réaction violente de la part des mafieux qu’il expose.

Plus généralement, Robert Saviano a profité de ce procès en appel pour dénoncer un système judiciaire dont la lenteur « transforme le crime en un investissement à faible risque », faisant du système « un complice involontaire » des mafias. Tandis que le pouvoir militaire des Casalesi décline, leur capitalisme mafieux, lui, « reste intact ». Dans ce contexte, dit-il, « la mafia a gagné » en retournant la menace contre ceux qui la dénoncent : « L’information antimafia a été isolée, marginalisée », tandis que journalistes comme lui ou Rosaria Capacchione ont été « attaqués, délégitimés, traînés devant les tribunaux ».

Crédits photo : European Parliament (CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com