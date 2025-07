Sept chats, sept récits. Dans Au revoir les chats, Hiro Arikawa revient à l’univers tendre et mélancolique de Les Mémoires d’un chat (trad. Jean-Louis de La Couronne). Chaque nouvelle évoque le lien unique entre un félin et un humain, au moment d’un départ, d’une séparation ou d’une rencontre.

Les histoires se croisent en douceur, avec Satoru et Nana pour fil rouge. On y parle d’absence, de réconfort, de vies ordinaires transfigurées par la présence d’un animal. Le ton reste léger, souvent drôle, parfois poignant. La voix féline guide le récit avec sagesse et espièglerie.

Paru au Japon en 2017, ce recueil prend place dans une époque où la solitude urbaine gagne du terrain. La société japonaise vieillit, les foyers se réduisent. Le chat devient confident, compagnon silencieux, miroir des émotions humaines. Le récit ne cherche pas le spectaculaire. L’autrice s’attarde sur les détails du quotidien : une gamelle oubliée, une main posée sur un dos chaud, une boîte à lettres silencieuse. L’émotion affleure, jamais forcée.

La version française paraît en novembre 2023 aux éditions Actes Sud, dans une traduction de Sophie Rèfle. Elle s’inscrit dans un regain d’intérêt pour la littérature japonaise du sensible, celle qui explore les liens intergénérationnels, la bienveillance discrète, les gestes minuscules qui sauvent. Hiro Arikawa, autrice née en 1972, poursuit avec ce recueil une œuvre singulière. Depuis The Library War jusqu’à Au prochain arrêt, elle compose des récits calmes où l’attention portée à l’autre devient moteur de transformation.

Au revoir les chats s’adresse aux cœurs ouverts. Ceux qui goûtent les récits sincères, doux, discrets. Une lecture pour ralentir, s’attacher, sourire. Et remercier, une dernière fois, les chats qui nous ont accompagnés.

