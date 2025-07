Marie Lafarge, mémoire d’une injusticiable oubliée

Depuis 2018, cette université offre à ses élèves la possibilité de s’essayer à la publication d’un ouvrage, depuis le choix du texte jusqu’à sa sortie en librairie. Vive les bien nommées L’Apprentie Éditions, car c’est ici une réussite et quelle réussite !

Les Heures de prison, de Marie Capelle, épouse Lafarge, ont été publiées, pour la première fois, deux ans après le décès de leur autrice, en 1852. Il s’agit de l’une de ces femmes oubliées, dont l’histoire refait surface de temps à autre et dont tout nous laisse penser aujourd’hui qu’elle était bien innocente, il n’en reste pas moins que les causes exactes du décès de son mari restent floues. Le soupçon d’empoisonnement suffit à raviver ce regard biaisé que l’on porte souvent sur les femmes. Après tout, le poison n’est-il pas, dit-on, leur arme favorite ?

Audrey Guiller, journaliste et autrice du livre Emprisonnées (éd. Libertalia), nous rappelle les faits dans sa préface. Marie Capelle a épousé ce cher et tendre Monsieur Lafarge, « grâce » à son oncle, passé par une sorte d’agence matrimoniale. Ah, l’amour… Monsieur Lafarge est immédiatement séduit par la dot de la jeune femme — il faut dire qu’il est au bord de la faillite. Ni une ni deux, les voilà mariés, en route pour leur nid d’amour, Le Glandier, petit village de Corrèze. Mais au lieu de la jolie maison qu’elle imaginait, Marie découvre une masure en piteux état. Elle tente, bon gré mal gré, avec sa fidèle Clémentine, de faire de cette grange une maison.

Monsieur Lafarge, lui, n’en a cure. À la tête de sa petite fortune, il se rend régulièrement à Paris pour essayer de faire fructifier ses affaires, pendant que sa femme se bat contre les rongeurs. Pour essayer de s’en débarrasser, elle se procure de la mort-aux-rats, dont l’arsenic est l’ingrédient principal. Sans transition, comme on irait acheter du Destop pour nettoyer ses canalisations avant de préparer le dîner, elle décide de faire des gâteaux et de les envoyer à son époux. Les gâteaux partent en diligence, trois ou quatre jours de route, avec un lait qui ne connaît pas encore la pasteurisation. Monsieur Lafarge, ravi, les mange. Il tombe malade, rentre rapidement (on est toujours mieux dans son lit), on lui diagnostique une angine (vive les progrès de la médecine).

Sa femme lui donne du lait de poule pour le remettre sur pieds, mais rien n’y fait : il meurt dans d’atroces souffrances, le 13 janvier 1840. Plusieurs autopsies seront pratiquées ; dans une seule, on trouve quelques traces d’arsenic. Rien d’anormal, me direz-vous : notre corps en contient naturellement. Mais cela suffira pour condamner Marie Lafarge, issue d’une famille bourgeoise, voire aristocratique, à la réclusion à perpétuité. Aujourd’hui, les scientifiques pencheraient plutôt pour une fièvre typhoïde. Évidemment, la « simple » intoxication ne sera que très peu évoquée, c’est tellement plus chic d’avoir affaire à une empoisonneuse.

Dans sa prison de Montpellier, rien ne lui sera épargné : ni les humiliations, ni les frustrations, ni des espèces de Thénardier. Et pourtant, son statut lui permet de recevoir de nombreuses visites — privilège rare pour les détenues de l’époque. Mais c’est une bien maigre consolation pour une jeune femme condamnée à vie, qui ne cessera de clamer son innocence. « Vivre pour vivre, quel néant ! »

Ce qui fait la beauté de ce livre, c’est la qualité d’écriture de la détenue. Rien n’est épargné (non plus) aux lectrices et lecteurs : les larmes, le pathos, la religion, les bons sentiments, et pourtant, curieusement, quel enchantement à lire. Marie Lafarge a reçu une excellente éducation. Elle aime lire et plus encore, elle aime les livres : « Les livres, les grands et bons livres, formes splendides et sacrées sous lesquelles l’esprit des morts illustres se survit, les livres, dans l’ordre intellectuel et moral, sont nos vrais aïeux. »



Son écriture est aussi probablement très soignée parce qu’elle nourrit le secret espoir d’être lue : « Lecteur, je te bénis, si quelquefois tes pleurs se sont mêlés aux miens. »

Soignée au point de nous ravir, au point de nous faire nous demander comment ses geôliers, si enclins - sous couvert de protection - à tout lui retirer, ont pu lui laisser de quoi tout consigner sur le papier.



C’est à une longue agonie que nous convie Marie Lafarge. Rien, même pas la grâce de Louis-Napoléon Bonaparte, ne la sauvera. Elle meurt de la tuberculose à 37 ans, après plus de dix années passées en prison.

Par Audrey Le Roy

