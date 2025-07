Le Ministère des rêves : la fantaisie douce-amère d'un monde à la dérive

Que se passe-t-il à Graystadt ? Des chaussures s'évaporent sans explication, un dirigeable flotte au-dessus des toits, et les enfants perçoivent, derrière le quotidien apparemment banal, le malaise grandissant d'une société verrouillée. Sous couvert d'une fantaisie aux relents kafkaïens, Le Ministère des rêves explore la fin de l'innocence à travers le regard de Stern, huit ans, enfant de diplomate, qui tente de décoder le monde trouble des adultes.

Le charme agit d'abord par le biais d'une langue délicatement ironique et d'un imaginaire en trompe-l'œil. Milanov convoque les figures familières du conte — nains ébouriffés, juges grotesques, chats bavards — mais les désamorce par un humour grinçant et une conscience politique en filigrane. Car derrière les apparitions étranges et les absences parentales, ce sont les inquiétudes d'un régime autoritaire et les silences d'une société surveillée qui affleurent.

L'ensemble, pourtant, souffre par moments de son propre dispositif. À force de faire miroiter les couches de rêve et de réalité, le roman dilue la tension narrative et lasse par certaines longueurs. Les dialogues enfantins, quoique souvent justes, tendent parfois à l'affectation. L'intrigue s'étire sans que l'on sache si elle veut vraiment nous entraîner dans une aventure ou simplement dans les méandres d'une rêverie inquiète.

Pour autant, difficile de ne pas être sensible à cette chronique douce-amère, où le merveilleux sert d'écran pudique à des blessures sociales et familiales. Dans ce roman venu de Bulgarie, le rêve se heurte à la brutalité du réel, et si le ministère en question promet l'évasion, il révèle surtout l'impossibilité d'y échapper.

À paraître le 22 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

