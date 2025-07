Cobra, le corsaire de l’espace, fait son retour en jeu vidéo

Éditée en France par Dynamic Vision à partir de 1998 seulement, l'oeuvre original a ensuite été reprise en série chez Black Box, à partir de 2015, dans une édition deluxe, puis par Isan Manga. Microids assure que l'adaptation respectera l’esthétique et l’esprit de l’anime de 1982, connu pour son mélange d’humour décalé, de science-fiction baroque et d’action stylisée.

The Awakening reprendra l’un des arcs narratifs emblématiques de la première partie de la série animée : la quête du trésor du capitaine Nelson, issue des douze premiers épisodes. Le joueur incarnera Cobra, aventurier de l’espace, solitaire et hors-la-loi, accompagné de sa partenaire androïde Armanoïde, et armé de son Rayon Delta intégré au bras gauche.

Le gameplay repose sur l’utilisation combinée d’armes et de gadgets, parmi lesquels le fameux Revolver Colt Python 77, un lance-grappin ou encore un cigare à fonctions multiples. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, ainsi qu’un mode coopération à deux joueurs.

Créé en 1978 par Buichi Terasawa, Cobra est un manga de science-fiction culte mêlant aventures spatiales, action et esthétique rétro-futuriste. Publié initialement dans Weekly Shōnen Jump, il met en scène un aventurier galactique au bras gauche transformé en psychogun – une arme redoutable intégrée à son corps.

Cobra, flanqué de sa fidèle androïde Lady Armanoïde, traverse l’univers à bord de son vaisseau, affrontant pirates de l’espace et empires décadents. Le personnage principal est directement inspiré de Jean-Paul Belmondo : Terasawa a déclaré avoir imaginé Cobra en reprenant la décontraction, le sourire en coin et l’assurance physique de l’acteur français, très populaire au Japon dans les années 1970.

Adapté en anime dès 1982, Cobra devient une œuvre emblématique du space opera à la japonaise, mêlant humour, sensualité et action effrénée. Terasawa y injecte un ton résolument pulp, influencé par les comics américains, les films de science-fiction occidentaux et le cinéma d’aventure, tout en développant un univers visuel riche et audacieux.

