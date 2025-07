Superman, un héros américain ou woke ?

Des propos que Dean Cain, soutien de Donald Trump, juge inutilement politisés : « C’est une erreur de parler de Superman comme d’un immigrant », a-t-il confié à TMZ. Pour lui, cette lecture risque de refroidir une partie du public. « Hollywood cherche à rendre ce héros trop "woke", et cela pourrait se retourner contre le film. »

James Gunn, dans son interview au Times britannique, avait déclaré : « Superman, c’est l’histoire de l’Amérique. Celle d’un immigrant venu d’ailleurs, qui a contribué à peupler le pays. Pour moi, c’est surtout un récit qui rappelle que la bonté humaine est une valeur essentielle que nous avons perdue. »

Pour Dean Cain, ce genre de déclaration est inutile car, dit-il, « tout le monde sait que Superman est un immigrant — c’est un foutu extraterrestre ! » Il rappelle que le personnage a été créé en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et que le slogan « Truth, Justice and the American Way » représentait des valeurs claires, qui « devraient encore l’être aujourd’hui ».

L’acteur regrette également l’évolution du message du super-héros, avec l'abandon officiel, en 2021, de l’ancienne devise — « Truth, Justice and the American way » — au profit de « Truth, Justice and a Better Tomorrow ». « Changer des personnages emblématiques n’est pas une bonne idée. Si vous voulez raconter autre chose, créez un nouveau personnage. Mais Superman, lui, a toujours représenté la vérité, la justice, et la voie américaine. Une voie qui, oui, est accueillante envers les immigrés — mais dans le respect des règles. »

Superman et l'« American way »

Sauf que l'acteur se méprend. En effet, le slogan faisant référence à l'« American way » que Dean Cain invoque n'est apparu que quelques années après la création de Superman, à l'occasion de son adaptation en feuilleton radiophonique, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale très favorable au patriotisme. Il est rapidement abandonné pour « Truth and Justice » puis « Truth, Tolerance and Justice » dans le film à épisode de 1948.

Dans les années 50, Adventures of Superman (1952–1958) avec George Reeves fait renaitre le crédo patriote. Il disparait à nouveau dans les dessins animés des années 60, avant de revenir et d'être définitivement popularisé par le film de 1978, avec Christopher Reeve. Et même à ce moment-là, à l'époque post-watergate, ce slogan n'est pas utilisé sans une petite touche de cynisme

En revanche, la mention de l'« American way » est absente de tout comics jusqu'au Superman #53 de 1991. En couverture de ce numéro, le super-héros fait un salut militaire, en fond, le drapeau des États-Unis avec le fameux slogan écrit en lettres capitales. Cet élan patriotique illustre par ailleurs une histoire dans laquelle le kryptonien doit secourir un président étranger. « Je crois en tout ce que représente ce drapeau », y affirme-t-il « mais en tant que Superman, je me dois d'être un citoyen du monde. J'accorde de la valeur à toute vie, quelles que soient les frontières politiques. »

En 2011, dans le numéro 900 d'Action Comics, le héros en collants bleus et rouges va même jusqu'à refuser la nationalité américaine, déclarant : « J'en ai assez que mes actions soient interprétées comme des instruments de la politique américaine. »

Un mauvais patriote ?

Face aux réactions négatives, DC Comics ira jusqu'à publier un communiqué pour clarifier la situation : « Superman annonce son intention de mettre l'accent sur son combat sans fin au niveau mondial, mais il reste, comme toujours, attaché à sa terre d'adoption et à ses racines de jeune fermier du Kansas originaire de Smallville. »

Le slogan de Superman connait donc une histoire beaucoup plus ambiguë que ce que tente de faire croire Dean Cain. Loin d'être gravée dans le marbre, l'identité du super-héros pourrait même être interprétée de manière relativement « woke ». Il faut notamment rappeler que le personnage a été créé par deux immigrés juifs, Jerry Siegel et Joe Shuster, dans une époque largement marquée par l'antisémitisme.

Dans les premiers numéros, sortis alors que le monde est frappé par une lourde crise économique et marqué par la montée du fascisme et du nazisme, le kryptonien se bat pour des causes fondamentalement politiques. Tantôt empêchant un homme d’affaires corrompu de faire effondrer une mine au mépris de la sécurité de ceux qui y travaillent, tantôt s’opposant à des spéculateurs immobiliers qui exploitent des familles pauvres pour s’enrichir, ou s’introduisant dans le bureau d’un sénateur corrompu pour lui faire avouer publiquement ses manipulations politiques.

Dans les années 40, il est utilisé pour des contenus de propagandes anti-fasciste et affronte des suprémacistes blancs. En 1978, Superman s'allie le temps d'un album au boxeur Muhammad Ali, qui s'était alors démarqué par ses positions radicales, comme son engagement contre la guerre du Vietnam et sa participation à la Nation of Islam, mouvement religieux afro-américain aux positions séparatistes.

Plus récemment, en 2021, son fils Jon Kent est explicitement affiché comme bisexuel. « DC a toujours essayé de coller à l’air du temps et de développer des arcs narratifs progressistes. Le principe du multiverse — l’existence d’univers parallèles du même superhéros — permet tout », nous confiait alors Thomas, libraire du réseau BDfugue

La nouvelle avait suscité de vives réactions, notamment à droite de l'échiquier politique américain. Mais elle n'est pas surprenante pour qui connait l'histoire du super-héros, engagé dans l'actualité politique de son époque depuis plus de 90 ans. Et ce même si les films consacrés au héros, habituellement plus consensuels que les comics, ne reprennent que très prudemment ce trait caractéristique d'origine.

De son côté, James Gunn, réalisateur du dernier film Superman, a une réponse toute prête pour ceux qui seraient dérangés par l'angle politique qu'il a donné à son long métrage : « Il y aura toujours des ordures qui sont loin d’être aimables et qui vont le prendre mal, juste parce que ça parle de bonté. Mais qu’ils aillent se faire foutre. »

Enfin, alors que Dean Cain prévenait qu'un héros trop « woke » et politisé pourrait faire fuir le public, le film réalisait la semaine dernière le meilleur démarrage de la semaine en France, avec 133.000 entrée en une journée. Outre-Atlantique, le long métrage aurait déjà généré 122 millions de dollars de recettes, de vendredi à dimanche dans les cinémas des Etats-Unis et du Canada.

Crédits image : capture d'écran de la bande annonce de Superman (Warner Bros)

Par Ugo Loumé

