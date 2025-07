Distribution du livre : MDS mise sur l’IA et un entrepôt géant

En vue de la rentrée littéraire de septembre, MDS franchit une nouvelle étape dans sa stratégie industrielle. Son centre de distribution de Dourdan (Essonne), qui s’étend désormais sur 46.000 m² grâce à l’inauguration d’une extension de 6000 m².

L’entreprise regroupe sur ce site l’ensemble de ses métiers : logistique, administration des ventes, gestion des présentoirs, facturation et service client. Plus de 60 millions de livres y sont expédiés chaque année, avec un taux d’automatisation supérieur à 80 %.

« Cette extension marque une nouvelle étape de notre plan de transformation industrielle, visant une amélioration continue de notre productivité, de la qualité de service et de l'efficacité opérationnelle, de la chaîne logistique jusqu’au service client », explique Olivier Barbé, directeur général de MDS, et d'être formel : « Dans un marché très concurrentiel, elle s’inscrit dans notre ambition de conforter notre position de leader dans la distribution éditoriale française. »

Des outils boostés à l'IA

Avec ce nouvel entrepôt, MDS regroupe ainsi sur son site de Dourdan l’ensemble des fonctions liées à la distribution du livre, incluant le respect du prix unique, la gestion des retours, ainsi que les services clients, ressources humaines, financiers et informatiques. L’objectif est d’adapter son organisation à un marché en évolution, marqué par la concurrence du livre d’occasion et la diminution du temps de lecture chez les plus jeunes.

Parmi les enjeux identifiés figurent la gestion de commandes de plus en plus fragmentées, l’ajustement aux variations d’activité liées aux temps forts éditoriaux (rentrée littéraire, sorties de bandes dessinées, etc.), ainsi que le respect des délais de livraison, fixés entre 24 et 48 heures pour un catalogue de 60.000 références.

Ce site s’inscrit également dans la stratégie RSE de MDS, articulée autour des aspects économiques, sociaux et environnementaux. Il permet de regrouper une partie des stocks sur un seul site, en supprimant les surstocks jusqu’ici situés à plus de 50 km. Environ 15.000 palettes supplémentaires y seront intégrées, réduisant les transports inter-sites et les coûts logistiques associés.

« Aujourd’hui, nous raisonnons en mètres cubes et non plus en mètres carrés, afin d’optimiser à la fois le stockage, la préparation de commandes, et l’impact environnemental de notre activité », souligne Olivier Barbé.

L’entrepôt intègre également un atelier dédié à la fabrication de PLV (publicité sur le lieu de vente) et permet une gestion plus flexible des ressources humaines. Les équipes sont formées à la polyvalence pour répondre aux pics d’activité liés à certaines périodes (rentrée littéraire, fêtes de fin d’année, etc.) et pour se réorienter vers d’autres tâches durant les périodes plus calmes, comme la fabrication de supports PLV.

Sur le plan énergétique, des panneaux photovoltaïques installés sur l’ensemble de la toiture permettent de couvrir environ 25 % de la consommation électrique du site. L’entrepôt est équipé de systèmes d’automatisation proposés par Savoye, tels que les PTS (Goods-to-Man), avec plus de 100.000 bacs déplacés par 180 navettes robotisées, ainsi que la machine d’emballage JIVARO, qui adapte le volume des colis à leur contenu pour limiter les matériaux utilisés. Ces équipements sont dimensionnés pour un volume annuel de plus de 2,5 millions de colis expédiés.

Dans le prolongement de ses évolutions logistiques, MDS prévoit d’intégrer des outils d’intelligence artificielle. À partir de fin 2025, un nouveau CRM (outil de gestion de la relation client) basé sur Salesforce sera mis en place pour centraliser les données internes et externes, depuis la réception jusqu’à la livraison, afin d’optimiser les échanges avec les clients professionnels.

Dès 2026, MDS prévoit de recourir à l’IA pour automatiser le traitement des demandes simples et récurrentes, permettant aux équipes de se concentrer sur les requêtes plus spécifiques. « C’est une première pour nous », assure Olivier Barbé : « Nous allons enrichir notre portail client avec un chatbot accessible 24h/24 et 7j/7, capable de répondre aux demandes de base. Cette initiative vise à franchir une nouvelle étape dans la modernisation de notre parcours client, en phase avec les attentes des professionnels du livre. »

Le 25 juin 2024, le groupe Editis a annonçait un accord de distribution avec l’éditeur jeunesse Auzou, qui quittera MDS pour rejoindre Interforum à partir du 1er janvier 2025. Ce changement renforce un partenariat déjà partiel, puisque la diffusion d’Auzou en grande distribution était déjà assurée par la filiale DNL d’Interforum. La diffusion en librairie restera gérée par EDI, structure interne du groupe Auzou.

