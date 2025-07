Cyclone Chido : comment les livres viendront en aide à Mayotte

Plus personne ne s’en souvient, sauf les populations directement frappées, mais en décembre dernier, le cyclone Chido ravagea l’île de Mayotte. Dans l’effort collectif de reconstruction, l’AR2L de Mayotte avait pris sa part en sollicitant les éditeurs de toute la francophonie. Un appel au don de livres qui s’inscrivait dans la reconstruction impérative de la vie locale.

« Au 31 mars, nous avons collecté auprès de l’édition francophone 31.000 ouvrages (sans les gros acteurs du marché) qui seront acheminés au départ du Havre fin avril (Arrivée à Mayotte début juillet) », nous avait indiqué Vincent Lahoche. Et ce, avec le soutien de la Centrale de l’édition et de SIFA Logistics qui assurent le transport et le transit gracieusement et 1400 titres à la Réunion, soit un total de 32.400 exemplaires.

« Nous allons utiliser un container “dernier voyage” que nous souhaitons aménager, avec des associations de l’économie circulaire en solidaire, en bibliothèque mobile. » Ainsi, 60 % des livres seraient fléchés vers les 19 bibliothèques de l’île, 20 % aux associations et 20 % aux Centres de Documentation des collèges et des Lycées.

Pour les classes maternelles et primaires, un projet soumis à la Fondation de France permettra de distribuer un chèque Lire de 50 € à chacune des 2200 classes de l’île et de constituer ainsi une mini-bibliothèque dans les 220 écoles du territoire (en moyenne 10 classes par établissement). Ce même dispositif soutiendrait également les trois librairies mahoraises très durement impactées depuis le cyclone.

Depuis, le bilan s’est affiné, et en cette mi-juillet, le directeur de l’agence dresse un bilan qui serait réjouissant, nonobstant les circonstances.

S'évader, rêver... à nouveau

« Le 14 décembre 2024 dernier le cyclone Chido puis le 12 janvier 2025, la tempête tropicale Dikeledi ont dévasté l’île de Mayotte plongeant le territoire dans la désolation et le chaos. Si l’urgence était à l’époque de porter secours et de protéger la population, nous savions déjà que de nombreux lieux de culture et d’éducation seraient hors d’usage, détruits ou fermés », nous écrit-il.

La bouteille alors lancée à la mer visait à redonner « accès à la population mahoraise à la lecture, à la culture, et de pouvoir s’évader et rêver ». Et d’ajouter, en se retroussant déjà les manches : « Le fruit de cette collecte a largement dépassé nos espérances et nous nous en réjouissons. Vient désormais le temps de la manutention et de la répartition, un travail colossal nous attend. »

L’Agence réceptionnera donc un container de 40 pieds contenant 30 000 livres, issus d’une collecte de dons. « Ces ouvrages proviennent de dons de maisons d’édition hexagonales, belges, canadiennes et suisses et nous avons pu compter sur le soutien sans faille de La Centrale de l’édition et de SIFA pour la logistique », précise Vincent Lahoche.

La distribution s’effectuera à 75 % aux bibliothèques et médiathèques de l’île, dont un tiers sont actuellement en travaux ou hors d’usage. Le reste sera remis à des associations et institutions, telles que le Centre médico-psychiatrique pour enfants et adolescents, la Protection judiciaire de la jeunesse ou encore le Centre pénitentiaire de Majicavo.

« Le container nous sera livré le jeudi 17 juillet place Amboirou Lahi à Chiconi et nous serons aidés par le Régiment du Service Militaire Adapté de Mayotte pour le dépotage, le tri et la répartition. Nous espérons pouvoir proposer les premières dotations fin juillet malgré l’ampleur de la tâche. »

Par la suite, les 1500 documents collectés à La Réunion ainsi qu’environ 1000 exemplaires offerts par Babelio compléteront cette opération, à destination des associations et institutions partenaires.

De son côté, La Fondation de France a validé sur le principe le projet qui lui fut exposé d’offrir un chèque-lire de 25 € à chacune des 4700 classes du premier et second degré, afin de pouvoir créer des mini-bibliothèques dans les 220 écoles maternelles et primaires de l’île, et de doter les CDI du second degré d’ouvrages pour pallier les dégâts provoqués par les évènements climatiques.

En outre, ces chèques-lire d’une valeur totale de 117.500 € seront un soutien et un « bol d’air » pour les 3 librairies de l’île durement impactées depuis Chido et Dikeledi.

Crédits photo : France 24

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com