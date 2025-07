Une pieuvre au plafond : les neiges éternelles sont toujours noires pour les enragés !

La tendresse, c’est ce qu’il leur manque pour avancer, ne plus douter, affronter les démons qui les rongent depuis l’enfance. Un soir, ils rencontrent Haroun qui tombe amoureux de Simon, et Sibylle va l’intégrer au couple. Ces trois-là, doivent réinventer l’amour et se débarrasser de leurs addictions, déconstruire ce qui est pour bâtir quelque chose de nouveau où chacun aura sa place.

Premier roman en forme de coup de poing pour cette jeune romancière, Mélissa Melvin, dont on va en entendre parler, c’est sûr. Son écriture est une houle de mots qui nous emporte, tente de nous noyer et finit par nous sauver en nous laissant échoués sur le rivage. C’est d’un noir intense, un noir Soulages où la lumière filtre à peine au début, puis, petit à petit, elle s’impose jusqu’à crever les pages dans lesquelles on chiale des larmes plus amères qu’acides.

On s’attache réellement à ces trois-là qui prennent la parole à tour de rôle et qui pendant tout le livre, ne cessent de tenter de se prouver à eux et aux autres qu’ils existent parce « On a toujours pitié d’une victime qui a mal tourné, jamais d’un tox qui se shoote sans raison apparente » . Ils finiront par se convaincre que leurs existences comptent et nous dire enfin : « je suis » , comme un cri de libération.

Parce que leurs parcours de vie sont ceux d’ « enfants morts », surpris d’être des survivants d’un enfance ou d’une adolescence bricolée, branlante et chiffonnée, ce sont des déglingués amoureux de la vie.

Mélissa Melvin écrit sans pudeur, sans filtre : elle parle de sexe, de shoote, de viol, de soirées déchirées et d’espoirs remisés à plus tard sauf si on s’en sort par amour.

Oui mais là encore, il faut de la patience, des rechutes, tomber tout au fond du trou pour comprendre le peu qu’on a perdre. Une lecture dont on ressort chamboulé, égratigné, chaque phrase porte en elle toute l’humanité qu’il reste quand on vit dans la détresse, quand on vit dans la marginalité pour éviter d’affronter le sordide et la violence qui se cachent derrière la duplicité et la banalité du quotidien.

Ce livre est sans doute clivant par sa singularité, par son style percutant et sa richesse de vocabulaire, il est sans doute dérangeant aussi, mais il contient une rage de vivre plus qu’une envie de mourir : « on s’aime alors on crée ». Avec Melissa Melvin, nous allons réinventer ce monde.

À paraitre le 20 août.

Par Christian Dorsan

