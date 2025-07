La traque impitoyable des sensibles

Après Le Diamant, thriller dans les profondeurs de l’océan, Jérémy Wegmann nous entraîne dans les Alpes pour un face à face, un duel à la manière d’un western, inentendu, féroce, entre des fuyants aux dons mystérieux et des poursuivants assoiffés de vengeance.

Mais quelque chose intrigue le lecteur : pourquoi ces voyageurs souhaitent-ils séjourner dans cette ville qui va peu à peu devenir un piège ? Scénariste et écrivain, lauréat en 2017 du Festival des scénaristes de Valence, Jérémy Wegmann nous offre une véritable traque aux motivations qui se dévoilent au fur et à mesure du récit et qui surprendra le lecteur.

Campé dans une période peu évoquée dans les romans, entre début de la modernité et fin du XIX, ce roman oscille entre fantastique et épopée historique peuplée d’aventuriers. La synesthésie est un phénomène neurologique, une capacité sensorielle qui permet une perception d’informations multisensorielles de l’environnement ou des personnes.

Les quatre voyageurs font partie de ce petit nombre d’humains qui ont la capacité de ressentir ce qui les entoure avec acuité, mais pourquoi ces synesthètes se regroupent-ils et pourquoi les pourchasse-t-on ? L’auteur aguerri au suspens, déroule le fil des histoires des protagonistes, levant le voile sur les secrets de chacun.

Mêlant action, suspens et mystère, ce roman coche toutes les cases d’un bon roman d’aventure dont on imagine sans peine, et c’est le talent de l’auteur, un téléfilm ou une mini-série. Intrigue, action, sentiment et mystère, une dose de fantastique, que demander de plus pour passer un bon moment de lecture.

Par Christian Dorsan

