Mademoiselle Robot : l’amour artificiel

Sur le papier, permettre à Annie de développer une conscience et de découvrir de nouvelles émotions est une fabuleuse idée. Une manière, pour Doug, de redonner une chance à l’amour, de refermer une blessure. Après le fiasco de sa dernière relation, celle-ci se doit d’être parfaite. Pas de place à l’erreur. Mais comment se tromper si notre bien aimée est une machine ? Annie agit et réagit, jour après jour, en se basant sur le degré de satisfaction de son propriétaire. Son objectif : qu’il soit heureux, qu’il la désire, qu’il lui dise qu’elle fait du bon travail. Et, au début, tout se passe à merveille. Elle joue son rôle à la perfection.

« Jacobson éteint Annie le temps de l’épiler, de lui faire les ongles et la défragmentation. Il lui enlève les deux kilos demandés et la tatoue sur la hanche gauche. À son réveil, elle découvre le cœur délicat dans lequel il est écrit : À moi. Elle s’attendait à un petit chat au dessin minimaliste, mais c’est encore mieux, et le lettrage se révèle charmant et sans chichis. »

Pourtant, au fil des semaines, Annie se construit une identité plus humaine. Avec des sensations, des sentiments qu’elle n’a jamais connus. Elle s’interroge, devient plus curieuse, se retrouve confrontée à diverses situations qui l’obligent à repousser les limites de son système. De quoi fortement déplaire à Doug, qui sent son contrôle lui glisser entre les doigts…

Dans ce système robotique imaginé par l’autrice, il existe trois modèles, avec des fonctions bien précises. Les « Abigail » sont des fées du logis, savent garder une maison aussi propre que possible et cuisiner des petits plats délicieux pour leurs propriétaires. Les « Nanny », elles, jouent le rôle de nounou à la perfection, afin de permettre aux parents de laisser leurs enfants entre de bonnes mains sans avoir à s’inquiéter de leur sécurité.

Enfin, les « Kitty » sont, simplement dit, des sextoys sous les traits d’une femme incapable de dire non, programmées pour se montrer toujours enthousiastes et simuler un désir passionnel. Le niveau de libido, allant de 0 à 10, est modifiable à l’envi – obéissant là aussi à la voix du propriétaire. Pour se rendre plus agréables au toucher, les Kitty peuvent aussi augmenter leur température corporelle. Mais, tout n’est pas parfait : « Ils devraient trouver un moyen de vous faire transpirer [...]. C’est le seul truc qui manque », exprime Doug.

Ce premier roman de Sierra Greer est un coup de poing. Si Mademoiselle Robot questionne de manière évidente notre relation avec l’intelligence artificielle – et ce à quoi elle pourrait donner lieu dans les années à venir, qui sait ? –, ce récit interroge tout autant les dynamiques des relations amoureuses hétéronormées.

La place attendue de l’homme et de la femme dans ce couple, qui respecte une hiérarchie sous-entendue – encore et toujours. À travers le regard naïf de Annie, Sierra Greer met en exergue les thèmes de l'emprise, des violences psychologiques. Le sexe devient, dans le roman, le vrai catalyseur de ce lien de servitude. Cette femme, robotique, est à la merci de cet homme et de ses besoins, tandis qu’un désir d’émancipation émerge en elle.

Avec des airs de thriller, ce roman est saisissant.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com