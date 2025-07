Libraires, bibliothécaires, éditeurs : les recours en cas de censure

Tandis que certains se sont privés des droits et prérogatives liés à l'Ordre du mérite, la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur est arrivée. Une promotion de lettres et de chiffres, assurément, que l’on découvre dans ce décret du 11 juillet établissant la liste des promus et nominés. Et cette sélection 2025 de l’ordre compte des livres, des livres à n’en plus finir, parfois des plus improbables !