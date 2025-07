Les Invisibles de Taillefer ont voix au chapitre

Richard Taillefer, qui fut en 2020 l’invité du blog Sous le pavé la plume, nous convie à présent parmi Les Invisibles que les éditions Gros Textes portent avec beaucoup d’élégance – la couverture, signée Michel Méresse, est de toute beauté. Il est d’ailleurs précisé que l’ouvrage a été « reproduit par nos soins dans la cave de Fontfourane – 05380 Châteauroux-les-Alpes ».

Alors qui sont-ils, ces Invisibles ? Des visages, des moments amenés à nos regards avec cette simplicité perlée de sons, cette évidence friable qui subrepticement nous touchent. Le poète ne fait pourtant apparaître ni fantômes ni créatures rêvées – d’ailleurs il déclare ne pas désirer « grand-chose », « si ce n’est l’impossible ». Et plus nous nous laissons porter par sa frugale phraséologie, plus cet impossible-là nous semble urgent à désirer aussi. Car c’est d’humanité qu’il s’agit. Celle sous le coup du « verdict détourné/ D’un absurde tribunal […] » et qui est bradée aux « ventes aux enchères de la misère ».

Taillefer ne se laisse aller à aucun jugement. Tel le troubadour il emmagasine chaque frétillement minuscule puis le répand d’yeux en oreilles, comme un grésillement primordial qui désormais nous échappe : il est notre guetteur de lieux et d’époques, d’instants comme de gens. Ainsi à La Pauline, son « quartier d’hlm/ Bloc 13. Entrée G » où presque rien ne se passe, « Là où gronde la rumeur/ Qu’un fort Mistral dégage », on évite de parler du beau temps « De peur d’attirer la pluie » – « Une goutte plus lourde/ C’est déjà le soir ».

En quelques vers posés sur les lignes de partage du réel, Richard Taillefer nous transporte très exactement là où les mots de passe sont oubliés et où les « itinéraires sont des retours/ Sans adresse indiquée ». Le Je qui s’exprime figure mille bouches assoiffées de sens ; un Je ventre affamé de présence alors que tout la nie – car « Il faut faire place nette », prisonniers que nous sommes d’un quotidien factice devenu vaste plaie.

Quand nous lèverons-nous ?

Quand « décaperons[-nous] la réalité au court-bouillon de nos illusions » ?

Ce petit livre (par son format qui permet de l’avoir toujours sur soi), Les Invisibles, est l’endroit où prendre des forces pour « résister » à la négation des sans-grade, à la dispersion froide de la compassion – aux « petits clowns de pacotille, le nombril bien à l’air, leurs bottes bien cirées ». Mais Les Invisibles sont aussi – vissées à leurs humains ainsi qualifiés – ces minutes que l’esprit ne peut capturer et que Richard Taillefer traduit pour nous à « l’heure où la lune s’efface ». Nos parcelles de vécus s’ajustent alors aux siennes ; nous voilà en flagrant délit de mélancolie, « jongleur[s] » comme lui de nos « propres maux ».

Tout cela est nécessairement beau. Et mérite de devenir visible. Maintenant.

(à retrouver sur le site des éditions Gros textes)

Par Martine Roffinella

Contact : martineroffinella@gmail.com