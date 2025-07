Quand l'humanité remettra aux machines le soin de créer...

Jérémie rêvait de grandeur. Il se voulait un de ces héros discrets qui façonnent le monde sans que personne ne le remarque. Au lieu de conquérir des sommets, il code des algorithmes. Et pas n’importe lesquels : ceux qui inventent désormais les histoires que nous consommons.

Dans La Tentation artificielle, Clément Camar-Mercier pousse à bout une idée tristement réaliste : demain, les plateformes ne se contenteront plus de recommander les films ou les livres, elles en fabriqueront le contenu pour correspondre à nos attentes inconscientes.

Derrière ce postulat dystopique, l’auteur déploie un récit à double fond. D’un côté, l’ambition professionnelle de Jérémie, qui développe des outils capables de guider les scénaristes, choisir les rebondissements, déterminer les titres les plus cliquables.

De l’autre, sa lente déchéance physique et intime : un chalazion à l’œil, un kyste périanal, des souvenirs d’humiliations scolaires et une mère grabataire qui se confond avec une table d’Ehpad. Entre les deux, l’ironie froide de Camar-Mercier agit comme un scalpel.

Le roman jongle avec la satire technologique et la fable existentielle. On rit jaune devant les descriptions absurdes d’algorithmes qui détectent les amateurs de couchers de soleil ou les futurs parents grâce aux achats en ligne. Mais derrière l’humour, le constat est implacable : notre besoin d’optimisation transforme le réel, les œuvres et les individus en produits calibrés.

Si le roman séduit par son écriture précise et sa lucidité sur les dérives numériques, il frustre aussi – et certainement à dessein. L’intrigue elle-même, construite en fragments, se laisse lire comme un long développement d’idées plutôt qu'une narration classique.

À force d'exposition, les personnages s'estomperaient presque, comme une conséquence de ce que l'humanité n'ait plus le monopole de la création. Jérémie, silhouette obsessionnelle et glacée, intrigue plus qu’il n’émeut. Mais il sidère.

Et le texte, intelligent, questionne le futur sans céder à la facilité du tout à la machine ou du rejet béat du progrès. Clément Camar-Mercier, sans complaisance ni posture, explore la zone grise où l’humain abdique lentement au nom de l’efficacité.

La Tentation artificielle n’est pas un roman aimable, mais salutaire.

À paraître le 20 août.

