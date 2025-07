Après la grève, une ébauche d’accord entre la Feltrinelli et les syndicats

La direction du groupe Feltrinelli, qui célèbre cette année ses 70 ans, a signé début juillet une ébauche d’accord avec les syndicats Filcams Cgil, Fisascat Cisl et Uiltucs. Ce compromis, qui devra encore être validé par les assemblées générales des salariés dans les différents points de vente à travers le pays, intervient plus de trois mois après une mobilisation massive.

Celle-ci avait rassemblé les libraires de toute la péninsule : de Milan à Palerme, en passant par Rome, Bologne, Padoue, Gênes ou Pescara.

Les organisations syndicales soulignent que « les résultats obtenus sont le fruit d’un travail collectif et de la détermination avec laquelle toutes et tous — dans les points de vente, sur les territoires et lors des négociations nationales — ont contribué à faire avancer les discussions, permettant de surmonter les difficultés et de parvenir ensemble à ce résultat important » (via Il Libraio).

Des tickets resto aux primes

Parmi les mesures les plus attendues de ce contrat d’entreprise 2025-2028, citons l’augmentation des tickets restaurant, qui passeront de 6 à 7,50 euros entre août 2025 et août 2026. Ce point avait cristallisé les tensions, notamment dans les zones où le coût de la vie est élevé. Tous les salariés, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein, bénéficieront désormais de cette mesure.

Par ailleurs, le système de prime de résultat a été entièrement repensé : la prime sera désormais étendue à l’ensemble des salariés en CDI. En revanche, les majorations pour le travail dominical et les jours fériés, réclamées par les syndicats au bénéfice des salariés précaires, n’ont pas été obtenues.

Dialogue social et inclusion

L’accord inclut également de nouvelles dispositions en matière de congés et de permissions, et prévoit un doublement du volume d’heures allouées à l’activité syndicale, ce qui constitue une avancée significative en matière de dialogue social.

Enfin, il innove aussi sur le terrain de l’égalité des chances et de l’inclusion, ainsi que dans la reconnaissance des compétences et des parcours professionnels.

Les travailleurs se disent confiants, tout en soulignant la nécessité d’une « vigilance collective », comme l’expliquait une déléguée à Radio Popolare : « L’expérience de cette année de négociation, de grèves et de mobilisation de collègues qui ont recommencé à se parler et à se confronter peut aider à maintenir une vigilance collective et à préserver la capacité de chacun à exprimer ses besoins et ses aspirations » (via Milano in Movimento).

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Federica Malinverno

Contact : federicamalinverno01@gmail.com