Les lunettes, de la nécessité à l’accessoire : un objet du quotidien qui inspire les écrivains

On ignore souvent que l’histoire des lunettes épouse celle de l’imprimerie et de la lecture. À la fin du XIIIe siècle, à Venise et Florence, des artisans mettent au point les premières lentilles convexes enchâssées dans des montures rudimentaires. Une invention destinée à soulager les moines copistes, contraints de relire d’interminables manuscrits à la lumière vacillante des chandelles. La démocratisation du livre au XVe siècle amplifie le besoin d’y voir plus clair. Avec l’apparition des lunettes naît déjà l’idée d’un objet intimement lié à la connaissance et à la transmission des savoirs.

Au fil du temps, ces verres posés sur l’arête du nez ne se contentent plus de corriger la presbytie. Ils deviennent un marqueur social. À la Renaissance, certaines gravures montrent des savants penchés sur leurs parchemins, lorgnons solidement campés sur le nez, indice d’une autorité intellectuelle. Plus tard, l’invention du pince-nez et du monocle installe la lunette comme un accessoire de distinction. Dans la littérature classique, de Molière à Balzac, elle désigne parfois un trait de caractère : ridicule chez l’avare ou le pédant, touchant chez le vieillard érudit.

La modernité va donner aux lunettes une aura nouvelle. Au XXe siècle, elles entrent dans l’imaginaire collectif grâce à la puissance des images, notamment celles du cinéma et de la photographie. Dans ses Chroniques de la vie parisienne, Colette décrit les silhouettes de femmes arborant fièrement de larges montures fumées, signe d’une émancipation naissante. Si l'on peut aujourd'hui facilement trouver des lunettes de soleil pas cher, pendant longtemps leur usage fut réservé à une certaine élite, et arborer une paire aux verres fumées voulait dire bien des choses. Les lunettes, loin de n’être qu’un détail, deviennent parfois le point de départ d’un récit, l’extension d’une personnalité.

Un accessoire de mode aux accents mythiques

Aujourd’hui, le phénomène s’amplifie encore. Les créateurs de mode intègrent depuis longtemps les lunettes de soleil comme pièce maîtresse de leurs collections. Karl Lagerfeld, figure de la haute couture, n’apparaissait jamais sans ses verres teintés, transformés en signature visuelle. Dans le monde du roman, Bret Easton Ellis décrit dans American Psycho la panoplie d’accessoires de Patrick Bateman, dont ses verres miroir, reflets d’un narcissisme glaçant. Détail vestimentaire ou symbole de pouvoir, la lunette capte l’air du temps et le fixe sur le papier.

Les écrivains eux-mêmes, pour certains, entretiennent un lien presque mythologique avec cet objet. James Joyce, presque aveugle à la fin de sa vie, multipliait les paires à verres épais pour prolonger l’écriture de Finnegans Wake. Jorge Luis Borges, frappé par la cécité, a souvent transformé ses lunettes en motif poétique, suggérant la frontière entre la vision du monde et l’obscurité intérieure. Dans Borges et moi, l’auteur argentin décrit la perte progressive de la vue comme un passage, souligné par le geste de poser, d’enlever ou de tâtonner ses montures.

Des lunettes pour dire qui je suis

À la croisée du quotidien et du symbole, les lunettes occupent aussi une place de choix dans les récits autobiographiques. Dans Et soudain, la liberté, Évelyne Pisier évoque ses souvenirs d’adolescente derrière des verres qui la protégeaient autant qu’ils filtraient le monde. Même registre chez l’auteur américain David Sedaris, qui dans ses chroniques piquantes glisse souvent quelques lignes sur ses multiples paires éparpillées dans ses tiroirs, talismans de ses névroses modernes.

Derrière le simple objet utilitaire, un accessoire de mode se dessine aussi. Les géants de la lunetterie, avec des noms devenus mythiques, apparaissent dans des romans et des biographies comme des symboles d’émancipation ou d’excentricité. Dans Just Kids, Patti Smith se remémore les verres noirs de Robert Mapplethorpe, rempart contre le regard intrusif du New York underground. À travers ces anecdotes, la lunette traverse la frontière entre le réel et le mythe.

Entre l'outil médical et l'accessoire de mode, mon coeur balance

Du côté des grands créateurs, certains noms ont su inscrire la lunette dans l’imaginaire collectif grâce à des campagnes de publicité audacieuses. Plus qu’un objet correcteur, elle devient symbole d'un statut social, prolongement d’une attitude. Aujourd’hui, la multiplication des collaborations entre marques de prêt-à-porter et lunetiers témoigne de cette évolution. La lunette vit désormais entre deux mondes : le médical et l’esthétique.

Ce double statut ne manque pas d’interroger. Dans Spectacles and Other Vision Aids, l’historien David A. G. Richards retrace l’évolution technique et sociale de ces objets qui, au fil des siècles, façonnent notre rapport au corps et à l’image. L’ouvrage met en lumière la place qu’occupent les lunettes dans les représentations de soi : l’intellectuel à monture fine, le rebelle derrière des verres teintés, le star system protégé du monde.

A chaque paire de lunettes son caractère

Les auteurs contemporains s’en amusent ou s’en emparent. Dans The Corrections, Jonathan Franzen dépeint un père de famille engoncé derrière ses lunettes, métaphore de sa rigidité morale. Douglas Coupland, dans Generation X, évoque ces verres bon marché qu’un personnage échange comme on change de carapace. La lunette fonctionne ici comme filtre, révélateur d’aspirations ou de contradictions.

Cette charge symbolique ne se limite pas à la fiction. Les autobiographies et les témoignages donnent à voir combien les lunettes, souvent reléguées au rang d’objet banal, cristallisent parfois des complexes ou des fiertés. Dans Born a Crime, Trevor Noah, humoriste sud-africain, raconte l’enfant qu’il était, seul gamin métis d’un township, découvrant le monde à travers ses premières lunettes d’écolier. La paire devient passage vers un ailleurs, signe qu’un autre horizon s’ouvre.

La photographie ne reste pas à l’écart de cette histoire. Diane Arbus, dont l’œuvre scrute les marges, a capturé dans de nombreux portraits les reflets, les ombres et les lignes dessinées par une monture. De même, Helmut Newton joue du contraste entre l’œil nu et le regard filtré, transformant la lunette en accessoire sulfureux ou ironique, selon le contexte.

Cette omniprésence dans l’art et la littérature dit quelque chose d’essentiel : l’objet banal se change en vecteur narratif, en indice d’époque. Qu’il s’agisse de lunettes de soleil dissimulant un secret ou de verres correcteurs prolongeant un regard fatigué, la lunette raconte toujours une histoire. Elle dessine une frontière, un espace de projection, une barrière parfois fragile entre soi et le monde extérieur.

Dans la fiction contemporaine, la tendance ne faiblit pas. Zadie Smith, dans Swing Time, dresse le portrait d’adolescentes fascinées par les stars qu’elles imitent en glissant sur leur nez de fausses montures XXL. Le jeu de la transformation passe par ce simple accessoire : il suffit d’un cadre pour qu’un visage prenne une toute autre dimension. Même procédé chez Don DeLillo dans White Noise, où les lunettes noires deviennent métaphore du rapport trouble que la société entretient avec la mort et la visibilité.

Entre vision personnelle et universelle : des lunettes pour être unique

Les récits consacrés aux grandes maisons de mode regorgent aussi d’anecdotes liées aux lunettes. Dans The Beautiful Fall, Alicia Drake retrace l’affrontement mythique entre Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, dont l’allure iconique s’ancre dans ces verres noirs jamais abandonnés. La monture s’érige alors en masque, en rempart contre le monde, en protection aussi bien qu’en affirmation de soi.

Au bout du compte, ce petit objet, fragile, souvent égaré sur un siège ou au fond d’un sac, a réussi à se faire une place de choix dans l’imaginaire collectif. Littérature et mode s’en emparent, l’explorent, le détournent. Sans jamais perdre de vue sa fonction première : permettre à celui qui les porte de mieux voir le monde – ou de mieux s’en protéger.

Dans la foule des accessoires qui signent un style, peu ont ce pouvoir de marquer l’époque tout en répondant à un besoin vital. De la table de travail de James Joyce aux podiums de Karl Lagerfeld, les lunettes tracent un fil invisible entre la nécessité et l’ornement. Un simple coup d’œil dans un roman, un film ou un défilé le prouve : derrière chaque paire se cache souvent bien plus qu’une question de dioptrie.

