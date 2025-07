Un triplet sinon rien : la donnée que les bibliothécaires n’ont jamais vue

J’adore le métier de bibliothécaire. Depuis toujours, je le confonds volontiers avec celui de documentaliste, libraire ou même journaliste. Il faut dire que ces professions partagent des objectifs communs : veiller, structurer, vérifier, rédiger, présenter, susciter l’intérêt, et créer du lien. Être bibliothécaire, c’est exercer un métier aux facettes multiples, et cela fait tout son intérêt.

Pourtant, au fil des années, j’ai constaté que certains aspects essentiels du métier restent largement méconnus, voire ignorés. Le web des données, par exemple, est une notion qui peine toujours à s’imposer auprès des professionnels des bibliothèques.

145 ##$aLe web des données : un concept toujours inconnu ?

(Mais enfin, le 145 c’est pour la date primitive ! Vous voulez dater le web sémantique du néolithique ?!)

La première fois que j’ai entendu parler du web des données, c’était vers le milieu des années 2000. Depuis, le terme de « transition bibliographique » est devenu récurrent sans jamais être pleinement explicité ni intégré dans les pratiques professionnelles courantes. Aujourd’hui encore, trop peu de bibliothécaires savent réellement ce qu’est un triplet ou une donnée liée.

Ces notions restent souvent confinées aux discours institutionnels ou à des formations trop théoriques, sans lien avec les outils concrets utilisés au quotidien. Cela crée un fossé entre les ambitions affichées et la réalité du terrain. Et pourtant, dans un monde où la gestion des collections implique de pouvoir exporter des données, les trier et les enrichir, la maîtrise des outils numériques de base devient cruciale. Encodage des caractères, séparateurs de champ, structuration des informations : autant d’éléments techniques qui devraient faire partie intégrante du quotidien des bibliothécaires, mais qui restent largement absents de leur formation initiale.

Cette insuffisance de compétences numériques, loin d’être neutre, profite souvent à des prestataires peu innovants, qui se contentent d’offrir des évolutions mineures sans repenser les outils en profondeur. Il n’existe souvent aucun dialogue structuré entre les professionnels du terrain et les concepteurs, chacun restant dans sa logique sans remise en question. À long terme, cela risque de marginaliser le métier en réduisant son autonomie et sa capacité à évoluer avec les besoins du public.

À ma connaissance, aujourd’hui, aucun tableau de bord de SIGB n’intègre une visualisation croisée des documents présents en rayon et de ceux empruntés. Ce manque ne relève pas d’une impossibilité technique, mais plutôt d’un défaut d’exigence vis-à-vis des prestataires. En acceptant des outils limités, on empêche toute véritable analyse dynamique des usages et des collections. Pour gérer leur collection, les bibliothécaires doivent encore s’en remettre à leur connaissance du terrain, leur mémoire… et parfois à une bonne vieille règle de trois.

214 7#$aLes enjeux : dépendance et ouverture des données$cvues depuis un SIGB ancien

(qu’est-ce que c’est que ça ?! Le 214 c’est l’adresse de publication ! Vous croyez que la dépendance aux données est un éditeur ?! Ne souhaitez-vous pas ajouter en plus un DRM ?)

Cette lacune technique pousse parfois les bibliothécaires à dépendre excessivement d’acteurs privés, souvent peu enclins à favoriser la transparence et l’ouverture des données. Je me rappelle d’un débat autour de l’utilisation de l’API d’Amazon pour alimenter en vignettes les catalogues des bibliothèques. Mon opinion n’a pas changé : il est indispensable que les bibliothécaires œuvrent à la création d’un écosystème ouvert et indépendant.

Cela passe notamment par la généralisation de formats ouverts comme le JSON-LD. Aujourd’hui, trop de temps est perdu à croiser manuellement les informations issues de différents sites pour produire des contenus cohérents et attractifs pour les usagers.

À l’arrivée dans une agence d’État très récemment et déjà sur le départ, je me rappelle de ma stupéfaction en découvrant que l’essentiel du travail de documentaliste consistait à scanner des articles ou à transformer en PDF des articles web pour les intégrer dans une base de données dépourvue d’une véritable fonctionnalité de recherche et d’archivage.

À l’heure où les contenus sont nativement structurés, cette manière de faire semble dépassée et symptomatique d’un immobilisme technique, réduisant des agents à des tâches répétitives sans valeur ajoutée.

Illustration : ActuaLitté CC BY SA 2.0

En créant un écosystème ouvert, non seulement les bibliothécaires gagneraient un temps précieux, mais ils pourraient aussi développer des outils innovants, accessibles et collaboratifs. L’État devrait d’ailleurs imposer que tout soutien public à un éditeur, une bibliothèque ou un festival soit conditionné à une structuration transparente et ouverte des données.

C’est à cette condition que pourra se développer une véritable culture de la donnée dans nos établissements.

Du copier-coller à l’interopérabilité : deux visions du travail bibliothécaire

Lorsqu’une bibliothèque souhaite valoriser les auteurs invités à un événement littéraire comme le festival Quais du Polar, les tâches à accomplir peuvent sembler simples. Pourtant, entre la version actuelle manuelle et un fonctionnement automatisé fondé sur des données structurées, la différence est considérable.

Ce tableau compare les étapes aujourd’hui courantes à une version fluide et moderne fondée sur un écosystème ouvert, interopérable et réutilisable.

623 ##$aLe bibliothécaire, veilleur et médiateur numérique

(La 623, c’est pour des documents audiovisuels ! Il est où le support ? AH OUI. Le bibliothécaire est aussi journaliste et il passe sur Arte ?!)

Les bibliothécaires ne devraient pas seulement être présents dans leur établissement. Ils devraient également occuper pleinement leur rôle à l’extérieur, notamment dans l’espace numérique. Cela ne signifie pas simplement participer à des réseaux sociaux, mais véritablement structurer et valoriser les informations locales, culturelles ou économiques recueillies en ligne. Ce serait le fameux fond local revisité avec un web scanné, structuré et enrichi par les bibliothécaires.

Pour cela, il est essentiel de développer des compétences solides en matière numérique, compétences qui sont aujourd’hui largement insuffisantes dans les cursus de formation actuels. Le bibliothécaire doit pleinement occuper ce rôle au sein de la cité, en devenant un acteur essentiel de la médiation et de la valorisation de l’information.

899 ##$aFormation actuelle versus formation nécessaire$zformation critique$y200h de cours

(La 899 n’existe même pas officiellement ! Vous inventez des zones maintenant ? Vous voulez un point bonus en créativité MARC ?!)

En examinant le contenu actuel du DUT Médiadix, il est frappant de constater à quel point les techniques classiques de catalogage, d’indexation et de classification continuent de dominer la formation. J’ai personnellement suivi des cours que j’ai jugés inutiles, très éloignés des réalités du quotidien professionnel.

À LIRE - Et si l’IA devenait l’alliée discrète des librairies indépendantes ?

Cette formation reflétait une inertie académique où l’on continue à transmettre des savoirs déconnectés des besoins concrets du métier. Le changement ne viendra probablement pas de l’intérieur des écoles, mais de bibliothécaires eux-mêmes, confrontés aux limites du système actuel.

Aujourd’hui, les compétences indispensables pour le bibliothécaire en ligne comprennent les bases du web (HTML, CSS, JavaScript) et surtout la maîtrise du langage Python, outil puissant pour traiter et analyser les données.

L’exploitation des intelligences artificielles génératives devrait également figurer en bonne place, permettant aux bibliothécaires de réaliser des tâches innovantes telles que la reconnaissance automatique d’entités nommées, l’entraînement de modèles sur des corpus spécifiques ou la création de chatbots au service des usagers.

Conclusion

Il est urgent de réviser profondément les programmes de formation afin qu’ils correspondent enfin aux réalités professionnelles actuelles. L’enjeu est crucial : permettre au bibliothécaire de devenir un acteur de l’innovation, indépendant des prestataires externes, capable de répondre avec efficacité et créativité aux attentes variées de son public.

Bernard Strainchamps est un acteur engagé de l’écosystème du livre indépendant. Fondateur du site Bibliosurf.com, il explore depuis plus de vingt ans les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. Tour à tour libraire en ligne, artisan du livre numérique, agrégateur de données critiques et défenseur des catalogues indépendants, il travaille à faire dialoguer humanité et algorithme au service du lecteur.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com