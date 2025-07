De Marc Levy à Pharrell Williams : une Légion d'honneur “happy”

Parmi les écrivains de métier, quatre débutent leur carrière de Chevalier à commencer par Andrei Makine, sur décision du président de la République. Né en 1957 à Krasnoïarsk (URSS), Andreï Makine obtient en 1995 les prix Goncourt et Médicis pour Le Testament français, salué pour sa prose lyrique et son exploration de la double identité franco-russe. Il est élu à l’Académie française en 2016.

Le Premier ministre a proposé Émilie Freche, écrivaine, éditrice, scénariste, réalisatrice, avec 24 ans de services. Née en 1976, elle est autrice d’une œuvre engagée sur l’identité, la mémoire et le vivre-ensemble (Vivre ensemble, Les Amants du Lutetia). Elle a également écrit pour le cinéma et milite contre l’antisémitisme et les discriminations.

Enfin, la rue de Valois a adopté Alexandra Lapierre, écrivaine ; 41 ans de services. Fille de Dominique Lapierre, née en 1955, Alexandra Lapierre s’est spécialisée dans les biographies romancées de femmes oubliées de l’Histoire (Belle Greene, Fanny Stevenson). Son œuvre mêle rigueur documentaire et souffle narratif.

Ainsi que Marc Levy, écrivain, scénariste ; 42 ans de services. Né en 1961, il publia en 2000 Et si c’était vrai…, immense succès international adapté à Hollywood. Il devient l’auteur francophone le plus lu dans le monde, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus et 23 romans traduits dans 50 langues.

Les non officiels

Côté Éducation nationale, plusieurs autrices et auteurs d’essai, avec à retenir particulièrement (toujours dans le domaine cavalerie) Vincent Duclert historien, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ; 42 ans de services. Agnès Delahaye historienne, professeure des universités ; 27 ans de services et Sylviane Agacinski philosophe, essayiste, membre de l'Académie française ; 55 ans de services.

Le ministère de l’Économie, où il official quelque temps, a accordé à Bruno Le Maire (alias BLM) le statut d’officier. Ancien ministre, ancien député de l'Eure, rappelons que l’actuel consultant cumule plus de 271.000 exemplaires vendus pour ses différents livres (soit près de 4,52 millions € réalisés chez ses différents éditeurs). Eh oui…

S'il a publié une douzaine d’ouvrages, souvent sérieux, introspectifs ou politiques, avec Fugue américaine, il s'aventurait sur un terrain plus littéraire et personnel : l’histoire d’un jeune pianiste français, Vadim, parti à New York sur les traces d’un mystérieux compositeur. Au menu, musique, filiation et désirs enfouis... ainsi certaines scènes sexuelles explicites du livre – notamment entre Vadim et des personnages masculins ou féminins – ont surpris par leur tonalité sensuelle, voire crue.

L'une d'elles, très commentée, décrit une fellation de manière détaillée. Cela a suffi à qualifier l’ouvrage dans les médias et sur les réseaux sociaux de « roman érotique », parfois de manière moqueuse ou provocatrice.

Champagne, bijoux et humour

Autre entrante dans la cavalerie, l’humoriste et comédienne Sophia Aram (Sophia). En 27 ans de services, cette dernière a publié avec le dessinateur Xavier Dorce Les Indégivrables (octobre 2019, Buche Chastel), avec quelque 6828 exemplaires et La question qui tue (janvier 2021, Denoël) avec 6070 exemplaires.

Évidemment, Pharrell Williams, devenu chevalier par proposition du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a publié un ouvrage. Directeur créatif chez Vuitton (qui habille Brigitte Macron), l’auteur-compositeur-interprète, producteur de nationalité américaine a fait paraître en septembre 2023 Pharrell : Carbon, Pressure & Time : A Book of Jewels (Rizzoli). Cet ouvrage retrace son univers autour de la joaillerie hip‑hop et de la mode.

Et tant qu’à demeurer dans le festif, signalons que le même ministère a aussi nommé Carolins Duval-Leroy comme Officier. Entrepreneuse française d’origine belge, a publié un Beau Livre, Femme de Champagne (éditions Délicéo, 2005) : 271 pages, reprenant des recettes champenoises et des accords mets ‑champagne. Le livre reparu au Cherche Midi en 2021, avec quelques 286 exemplaires.

La tête dans les étoiles, les pieds sur le gazon

L’astrophysicienne et présidente de l’Académie des sciences François Combes est passée Commandeure. Que ce soit la matière noire, le téléscope James Webb, les trous noirs et autres quasars, elle démocratise la connaissance scientitique spatiale depuis des années.

N’oublions pas non plus Raphaël Ibanez : cet ancien manager du XV de France est auteur de plusieurs livres sur le rugby — dont une autobiographie racontant la coupe du monde 2007.

Et certaines d’autres, bien entendu.

