Mort de l' intellectuel et critique italien Goffredo Fofi

Issu d’un milieu modeste, né à Gubbio, en Ombrie, en 1937, Goffredo Fofi part à dix-huit ans pour Palerme, afin de rejoindre les combats de Danilo Dolci, inspirés par le pacifisme gandhien, en faveur de la réhabilitation des classes défavorisées.

Dans la première moitié des années 1960, il s’installe à Paris et collabore à la revue Positif. Au milieu de cette même décennie, il fonde en Italie, avec Piergiorgio Bellocchio et Grazia Cherchi, la revue Quaderni Piacentini. En 1964, il rédige l’enquête L’immigrazione meridionale a Torino, refusée par Einaudi mais publiée chez Feltrinelli.

Revues, journaux, maisons d’édition

Au fil de sa carrière, Fofi participe à la fondation de plusieurs revues, dont Ombre rosse, Lo Straniero et Linea d’Ombra. Il dirige également la revue Gli Asini. Proche de nombreux écrivains, cinéastes et intellectuels – tels que Fabrizia Ramondino, Laura Betti, Elsa Morante ou encore Pier Paolo Pasolini – il est reconnu pour ses prises de position parfois tranchées, mais aussi pour sa capacité à désamorcer les tensions par un simple geste de tendresse.

Il collabore également à de nombreux journaux, parmi lesquels Avvenire, Il Manifesto, L’Unità ou Il Sole 24 Ore, explorant tous les champs de la culture avec un regard cosmopolite. Essayiste prolifique, il travaille avec de nombreux éditeurs de renom, dont Einaudi, Feltrinelli, e/o, minimum fax et La Nave di Teseo.

Hommages et témoignages

L’écrivain Nicola Lagioia le décrit comme « un père, un maître pour beaucoup d’entre nous. Les bonnes pratiques, la générosité, l’intelligence, l’altruisme, la capacité à imaginer l’avenir, voire à le construire. La vraie beauté. Tout ce que nous ne parvenons plus à faire aujourd’hui. (1937–2025). Ciao Goff. Merci. Et pardon de ne pas être à la hauteur ». (source)

Sandro Ferri, directeur des éditions e/o, avec lesquelles Fofi a beaucoup travaillé ces dernières années, écrit : « On lira beaucoup de choses sur Goffredo, car il était un homme aux multiples vies, passions, amitiés, et même humeurs. Je veux me souvenir simplement de deux traits extraordinaires qui lui étaient propres et qu’il a toujours su transmettre : il me faisait rire. (...)

Il percevait les contradictions des gens, leurs défauts, leurs faiblesses, avec humanité. Il pouvait t’attaquer violemment, puis t’enlacer. Il te faisait mourir de rire tout en te faisant sentir la tragédie du monde. C’était un paysan issu des campagnes pauvres de l’Ombrie, mais aussi un intellectuel cosmopolite, capable de dialoguer avec l’immense diversité du monde. (...)

Il a toujours payé le prix de son anticonformisme, de son courage et de son refus de se plier aux carcans étroits de notre monde intellectuel. »

