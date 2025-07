Finalement, l'association FIBD organisera le festival d'Angoulême en 2028

« L’Association du FIBD, propriétaire du Festival, a choisi, en toute indépendance, de lancer une mise en concurrence pour déterminer qu’elle sera la structure responsable de l’organisation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême à compter de l’édition 2028 et pour une durée de 7 ans - la société 9° Art+ restant responsable de la gestion des éditions 2026 et 2027. »

Certes, voilà bien du mauvais esprit dont on nous reprochera aisément la facilité. Reste qu’à cause d’une apostrophe — en rien imputable à feu Bernard Pivot — le communiqué de l’association s’ouvre sur un lapsus qui en a fait hurler de rire plus d’un. Certains estiment même qu’il leur durera jusqu’à la fête nationale...

Car il ne faut pas comprendre ce qui est écrit, mais bien corriger ce qu'on a lu pour remplacer “qu’elle sera la structure” par “quelle sera la structure”. Si Lacan ne bouderait pas son plaisir devant une telle erreur de formulation, il ne sera pas invité pour autant au festival de la BD d’Angoulême, n’ayant pas d’actualité.

À LIRE - FIBD : une nouvelle directrice artistique dans un climat tendu

Et une fois le fou rire passé, on en reviendra au fond du message : « Cette démarche répond également aux solicitations (sic !), reçues de la part des financeurs publics de l’événement et des professionnels de la bande dessinée. Elle est issue de plusieurs mois de dialogue », assure l’association qui déroule par la même occasion le calendrier. Au 12 juillet sera lancé l’appel à projets, avec clôture au 17 octobre.

La suite sera rapide, puisque le 31 octobre, les trois finalistes éventuels seront auditionnés et le futur organisateur connu le 8 novembre.

« L’Association du FIBD, profondément attachée à ton indépendance et à des valeurs d’équité, toujours attachée à l’intérêt supérieur de son événement, considère que l’ensemble de ce processus doit se conduire dans une continuité d’action et de rayonnement du Festival, tout en préparant son futur », lit-on dans la suite du communiqué.

“Ton indépendance” ? Le journaliste en congé apprécie cette adresse directe, mais se demande si l’indépendance syntaxique n’a pas été trop hâtivement prise pour la rédaction de ce communiqué.

Et de poursuivre : « A l’heure où de nombreuses manifestations culturelles connaissent en France, de graves problèmes d’équilibres budgétaires et même pour certaines disparaissent, il lui paraît plus que jamais que « le Festival d’Angoulême», premier événement culturel au monde dans le secteur de la bande dessinée et auquel il aura fallu un demi-siècle pour acquérir ce statut, est un bien précieux. »

Marcel Proust, lui aussi, appréciait les phrases longues avec en moyenne 35 mots selon les travaux de Jean-Yves Tizot. Le projet TXM/Proust (ENS de Lyon) avait établi une estimation à 450 signes espaces compris. Ici, l’association est flashée à 379 caractères avec les espaces et 68 mots… de quoi rendre le propos presque imbittable. Ou comment passer de la recherche du temps perdu à la perte de temps tout court…

À LIRE - La justice se saisit d'une plainte pour viol lors du FIBD 2024

Et de conclure : « Précieux pour le territoire néo-aquitain, la Charente et la Ville d’Angoulême, ainsi que pour la France, tout comme il l’est également pour tous ceux qui participent de la chaîne du live de la bande dessinée au premier rang desquels les autrices et les auteurs. C’est avec cette conviction permanente que l’Association du FIBD, incarnation de la société civile, agit et prend ses responsabilités en lançant cette mise en concurrence. »

« Ce communiqué ne donnera pas lieu à d’autres commentaires de la part de l’Association du FIBD afin de ne pas perturber le bon déroulement de ce dernier en toute impartialité », conclut l’association. Regrettable, car selon nos informations, Maurice Grévisse et Maître Capelo auraient beaucoup apprécié quelques précisions…

L'avis de la publicisation de la consultation de la mise en concurrence est publié sur le Facebook de l'Association, reproduit ci-après :

"Le Festival International de la Bande de Dessinée (FIBD) a été créée (sic, de rechef) en 1974 à l'initiative de l'Association du FIBD. Plusieurs des dispositifs constitutifs de la programmation actuelle du FIBD ont été impulsés sous l'initiative de l'Association du FIBD (Concours de la BD scolaire, expositions...).

Propriétaire de la marque, l'Association en a assuré directement la gestion jusqu'en 2007 puis à compter de cette date, elle en a concédé la gestion de l'organisation, à une société spécialement créée à cet effet avec l'obligation dans ses statuts de ne pas distribuer de dividendes à ses associés.

Le contrat de concession arrivant à échéance en 2027, l'Association souhaite lancer une consultation visant à confier au futur prestataire :

1° L'organisation du Festival

2° La pérennisation du Festival

3° Le rayonnement du Festival, notamment par des actions et événements dérivés du Festival susceptibles d'avoir lieu à d'autres dates et en d'autres lieux que le Festival lui-même

4° Le développement de la notoriété et de l'image du Festival en France et à l'international.

Afin de permettre à la Société de mener à bien sa mission, l’Association transfèrera au candidat, pour la durée du contrat, les droits et obligations nécessaires. Le transfert mentionné ci-dessus sera conclu, avec l’Association FIBD qui restera propriétaire de la marque, pour une durée initiale de 9 ans, qui sera formalisé par un contrat de concession et de licence de marque verbale.

L’Association restera partenaire du candidat tout au long de son intervention.

La structure devra être à objet unique, dédiée à l’évènement et ne pas permettre la distribution des bénéfices et répondre ainsi aux critères nécessaires pour pouvoir solliciter et bénéficier de subventions publiques,

Le candidat devra avoir son siège social et des bureaux, permettant d’accueillir toute l’équipe du Festival, pendant toute la manifestation et à l’année également, à Angoulême.

Pièces à fournir, en particulier, au titre de la candidature :

Pièces à fournir au titre de la candidature :

- Une « Déclaration du candidat » ou équivalent comprenant notamment :

- Le projet artistique et culturel

- Les différents projets dédiés (cf mise en concurrence)

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant si possible le domaine d’activité auquel se réfère le projet, au cours des 3 derniers exercices,

- L’indication d’appartenance à la catégorie des PME, le cas échéant,

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années,

- Une description des moyens techniques dont le candidat dispose pour la réalisation des prestations,

- Une liste de références récentes fournies au cours des 5 dernières années indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé,

- Tout autre document permettant d’attester de la capacité du candidat à exécuter les prestations de la consultation.

L'Association ne souhaite ni une association, ni de groupes capitalistiques multinationales, sociétés mères et leurs filiales.

Le dossier de consultation est à retirer à partir du 12 juillet 2025, uniquement par mail à l'adresse suivante : presidentefibdangouleme@gmail.com, avec une lettre de motivation permettant d’évaluer le sérieux du candidat. La date limite de réception des offres est fixée au 17 octobre à midi. Le respect de cette date est obligatoire, sous peine de rejet de l'offre du candidat."

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com