Fragments d’un homme qui tombe : les jours de plomb de Servais Picord

Stawanhonhi traîne une allure de vieux hippie. Adèle, elle, quitte son job dans la com', convaincue que le bonheur se trouve au volant d’un van et sur les réseaux. Elle rêve de devenir influenceuse bien-être. Tous deux échouent au Champ des Possibles, une communauté New Age nichée en Lozère.

L’endroit se présente comme un centre de spiritualité, mais fonctionne aussi comme organisme de formation. Dans cette bulle perchée entre yoga du matin et mantras du soir, ils misent tout sur les dogmes du développement personnel pour recoller les morceaux de leur existence.

« L'énergie bienfaisante se débloque, lentement, circule, douce et fraîche, dans tous ses membres, puis s'accélère, le sang monte dans sa poitrine en masse puissante et motrice, Adèle a soif, les poumons appellent l'air, encore, le transforment et le consument. Elle enfonce la pédale, il faut aller plus vite, aller trop loin, au-delà des doutes et des regrets, être sûre d'avoir dynamité la vie d'avant, ce ne sont pas des lois et des règlements qui vont l'empêcher d'opérer sa mue […] La nouvelle Adèle rit, elle se reconfigure et s’éveille chrysalide. Grosse d’elle-même. »

Derrière les sourires et les affirmations positives, une idéologie du bonheur qui ne laisse pas beaucoup de place au doute ni à la complexité humaine.

Les éditions Hérodios nous en proposent un extrait :

Céline Servais-Picord vit en Normandie. Elle travaille dans une maison d’éditions de guides de randonnée au long cours, où elle ouvre les chemins aux pèlerins de Compostelle.

Après avoir exploré l’ambivalence des pratiques initiatiques des guérisseurs d’Afrique dans Offshore (ed. Le Nouvel Attila, 2021), elle s’attèle ici à dépeindre avec humour notre société qui se croit affranchie des croyances, et met à mal quelques totems de l’époque.

