Illettrisme, prison, plaisir de lire : 11 associations engagées pour la lecture

Hygge & Lecture propose des week-ends cocooning inédits dans les Hauts-de-France et en Belgique, dédiés aux passionné·es de lecture. Inspiré du hygge danois, ce concept novateur fait de la lecture un moment de partage et de convivialité, capable de rassembler les passionné·es comme le sport ou la musique. En 2025, la lecture ne doit plus être un loisir solitaire, mais une expérience collective. La campagne Ulule, financée à plus de 93 %, vise à lancer ces escapades dès septembre.